Marie-Renée Arnoult, 101 Jahre alt, vermachte ihr Vermögen der Gemeinde Cherré für den Kircherhalt. Die Bürgermeisterin Christelle Buron bestätigt die Annahme des Erbes im November.

Mit einem ungewöhnlichen letzten Willen hat Marie-Renée Arnoult die Gemeindeverwaltung in Cherré überrascht. Die 101 Jahre alte Frau, die keine eigenen Kinder hatte, bestimmte in ihrem Testament, dass ihr gesamtes Erbe ausschließlich dem idyllischen Ort Cherré zugutekommen soll. Dieses Dorf liegt rund 120 Kilometer nordwestlich von Nantes und stand im Mittelpunkt eines überraschenden Vermögensübergangs, der nun endgültig abgeschlossen wurde.

Zweckgebundene Stiftung für die lokale Kirche

Die zentrale Bedingung des Erbes ist strikt formuliert: Das vererbte Vermögen darf nicht für allgemeine Gemeindeausgaben verwendet werden. Stattdessen ist es zwingend an die Instandhaltung der örtlichen Kirche gebunden. Arnoult setzte die Gemeinde Cherré als Alleinerbin ein, wobei sie explizit die Auflage machte, die Kirche instand zu halten. Diese juristische Bindung stellt sicher, dass die finanziellen Mittel direkt in den Erhalt des sakralen Gebäudes fließen und nicht anderweitig zweckentfremdet werden können.

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Emotionale Bindung zum Vater prägte die Entscheidung

Der Grund für diese spezifische Wahl war zunächst unbekannt, da niemand im Dorf die geheimnisvolle Spenderin persönlich kannte. Die Gemeindeverwaltung musste zunächst einen Notar beiziehen, um die administrativen und rechtlichen Voraussetzungen des Testaments über mehrere Jahre hinweg sorgfältig zu prüfen. Erst Anfang November dieses Jahres konnte die Gemeinde die Zuwendung offiziell annehmen und den Vorgang im Gemeinderat公开 bekanntgeben. Die Motive der Erblasserin liegen in ihrer Familiengeschichte begründet.

Auch wenn Arnoult nicht in Cherré geboren wurde, stammte ihre Familie ursprünglich aus dieser Region. Der entscheidende Faktor für das Vermächtnis war ihre Verbindung zu ihrem Vater. Christelle Buron, die Bürgermeisterin von Cherré, erklärte, dass man zuvor nichts über die Dame wusste. Der Vater der 101-Jährigen starb, als sie gerade zwei Jahre alt war, und sie hatte ihn nie bewusst kennengelernt. Dennoch wollte die tiefgläubige Frau mit ihrem Vermächtnis das Andenken ihres Vaters bewahren und gleichzeitig die Kirche seines Heimatortes erhalten.

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Überraschende Reaktion der lokalen Verwaltung

Für die Gemeindeverwaltung kam der Geldsegen völlig unerwartet. Niemand dort wusste zunächst, warum Arnoult ausgerechnet Cherré zu ihrer Alleinerbin gemacht hatte. Die Bürgermeisterin betonte, dass das Testament die einzige Information war, die man zu Beginn hatte. Die langwierige Prüfung durch den Notar war notwendig, um die Gültigkeit und die spezifischen Auflagen des Erbes zu gewährleisten. Erst nach Abschluss dieser formalen Hürden wurde die finanzielle Unterstützung als gesichert betrachtet.

Die Annahme des Erbes markiert das Ende einer langen administrativen Phase. Die öffentliche Bekanntgabe durch den Gemeinderat bestätigt nun die rechtliche Wirksamkeit der Verfügung. Die Gemeinde wird nun verpflichtet sein, die Mittel ausschließlich für die kirchlichen Erhaltungsmaßnahmen zu nutzen. Dies stellt eine bedeutende finanzielle Unterstützung für die kleine Gemeinde dar, die bisher über keine vergleichbaren Mittel für solch umfangreiche Sanierungsarbeiten verfügte.

Zukünftige Sanierungsmaßnahmen in Cherré

Durch die Annahme des Erbes am Anfang dieses Novembers ist die rechtliche Basis für die Sanierungsarbeiten geschaffen. Die Gemeinde Cherré kann nun mit den notwendigen Reparatur- und Erhaltungsarbeiten an der Kirche beginnen. Die strikte Zweckbindung garantiert, dass jedes Cent in das Bauwerk investiert wird. Dies sichert nicht nur das historische Erbe, sondern auch ein wichtiges kulturelles Zentrum für die Bewohner der Region rund um Nantes.