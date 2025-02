11.000 Jahre alte Siedlung in Kanada revolutioniert die Geschichte indigener Völker

Die Entdeckung einer 11.000 Jahre alten Siedlung in Kanada könnte die Geschichte indigener Völker in Nordamerika grundlegend verändern. Der Fund beweist, dass bereits vor Jahrtausenden organisierte Gesellschaften existiert haben. Die Gemeinde Sturgeon Lake First Nation arbeitet mit Archäologen zusammen, um den Fundort zu schützen.

In Kanada haben Archäologen eine mehr als 11.000 Jahre alte Siedlung entdeckt. Der Fund könnte die Geschichte indigener Völker in Nordamerika neu schreiben. Die 11.000 Jahre alte Siedlung könnte unser Verständnis der Geschichte indigener Völker in Nordamerika revolutionieren und beweist, dass bereits organisierte Gesellschaften existierten. Der Amateurarchäologe Dave Rondeau entdeckte das Dorf Âsowanânihk, was in der Cree-Sprache „ein Ort zum Überqueren“ bedeutet, im Jahr 2023.

Rondeau erklärte: „Dieses Fundstück stellt alles infrage, was wir dachten, über die frühen indigenen Zivilisationen in Nordamerika zu wissen.“ Laut „Live Science“ haben Archäologen am Fundort Steinwerkzeuge, Feuerstellen und Bisonknochen entdeckt. Eine große Feuerstelle deutet darauf hin, dass das Dorf über einen langen Zeitraum oder wiederholt genutzt wurde. Glenn Stuart von der Universität Saskatchewan erklärte gegenüber „Live Science“: „Dies weist darauf hin, dass Menschen diesen Ort seit der letzten Zeit intensiv genutzt haben.“ Christine Longjohn, Chief der Sturgeon Lake First Nation, betonte: „Dieser Fund erinnert uns kraftvoll daran, dass unsere Vorfahren hier lebten, bauten und das Land formten, lange bevor Geschichte darüber schrieb.“ Die Gemeinde arbeitet nun mit Archäologen zusammen, um das Gebiet zu schützen, da es von Erosion und potenzieller Abholzung bedroht ist, berichtet „Live Science“.Immer wieder geben Funde wie dieser in Kanada einen Einblick in eine längst vergangene Zeit und das Leben der Menschen. Archäologen haben auf der dänischen Insel Bornholm 614 Steine mit Pflanzen- und Sonnenmotiven aus der Zeit um 2900 vor Christus gefunden. Rune Iversen von der Universität Kopenhagen erklärte gegenüber „Newsweek“, dass die Bildsprache der Steine sich auf die Sonne und Feldfrüchte konzentriert. In einer Studie in der Zeitschrift „Antiquity“ bringen die Forscher die Ablagerung der Sonnensteine mit einem Vulkanausbruch vor rund 4900 Jahren in Verbindung, der die Sichtbarkeit der Sonne und die Ernteerträge beeinträchtigte.





