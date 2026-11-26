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Ein russisches Militärgericht hat einem Medienbericht zufolge den stellvertretenden Kommandeur der Luft- und Weltraumstreitkräfte, Juri Grechow, verhaftet. Die Vorwürfe gegen ihn seien nicht bekannt, berichtet die russische Zeitung "Kommersant" unter Berufung auf Gerichtsdaten.

Dem Blatt zufolge kam der Antrag vom Militärischen Ermittlungskomitee. Die russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte umfassen die Luftwaffe, das Raumfahrtmilitär und die Luftabwehr. Laut dem Staatsmedium Tass sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow, er habe keine Informationen über die Verhaftung Grechows. Wegen eines medizinischen Notfalls verzögert sich der Beginn des Prozesses gegen die mutmaßliche Russland-Spionin Ilona W. in Berlin.

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Die Angeklagte habe auf dem Weg in den Gerichtssaal behandelt werden müssen, sagt eine Gerichtssprecherin. Daher verzögerte sich der Verhandlungsbeginn auf zunächst unbestimmte Zeit. Die 57-Jährige mit deutscher und ukrainischer Staatsangehörigkeit sitzt seit Januar in Untersuchungshaft. Sie ist wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit angeklagt, weil sie Informationen an den russischen militärischen Auslandsgeheimdienst GRU weitergegeben haben soll.