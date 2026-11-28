Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Wenn der Strom kommt, füllt Alla die Thermoskanne und backt für die Kinder, schnell, bevor er wieder weg ist. Ihre Tochter spielt im Dunkeln Brettspiele.

Eine Rentnerin schläft lieber im U-Bahnhof als zu Hause. Russland macht den Winter zur Waffe. Doch die Ukrainer haben gelernt, mit ihm zu leben: Ungarns Nationale Einwanderungsbehörde hat laut dem Medium Magyar Hang das Einreise- und Aufenthaltsverbot gegen den ukrainischen Drohnenkommandeur Robert Browdi aufgehoben. Bei ihm handelt es sich um den ranghöchsten Soldat ungarischer Herkunft in der ukrainischen Armee.

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Browdi stammt aus der an Ungarn grenzenden westukrainischen Region Transkarpatien. Sein Einreiseverbot wurde unter der prorussischen Regierung von Viktor Orban verhängt. Die ukrainischen Drohneneinheiten sind jeden Tag für die Eliminierung Hunderter russischer Soldaten verantwortlich. Robert Browdis Spitzname lautet Magyar, was so viel wie "ungarisch" bedeutet.