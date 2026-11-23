Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Ein russisches Kriegsschiff wird vor Libyen getroffen und in Moskau herrscht Funkstille. Über den Frachter vor Finnland berichten dagegen sogar die Staatsmedien. Ein Kriegsblogger zieht daraus eine gefährliche Schlussfolgerung.

Russland-Korrespondent Rainer Munz erklärt, was dahintersteckt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erneut für eine Aufnahme seines Landes in die Nato plädiert. Dies sei für die Sicherheit in Europa die bessere Lösung als Sicherheitsgarantien, die der Beistandsklausel nach Artikel fünf des Nato-Vertrages lediglich ähneln. Das sagt Selenskyj bei der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato-Länder in Berlin.

Also read Harry Kane und Michael Olise Ausfall: Verletzungen bremsen FC Bayern im Spiel gegen Köln

Er wurde dort per Video aus Kiew zugeschaltet. Die Ukraine gehöre schon heute "der Welt der Nato, der EU und des Westens" an und sei in vielen Bereichen eng eingebunden, sagt Selenskyj. Die Nato-Länder könnten auch von den Erfahrungen der Ukraine aus dem Krieg gegen Russland profitieren: Sein Land habe eine starke Rüstungsindustrie aufgebaut und die Waffen "in der realen Welt gegen echte Bedrohungen getestet".

Die Ukraine verfüge über effektive Verteidigungskapazitäten "an Land, auf See und in der Luft" und schlage "nach jedem russischen Angriff zurück", sagt Selenskyj. In der russischen Region Perm ist nach Angaben des Gouverneurs ein Mensch bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden. Zwei weitere Personen seien verletzt und mehrere Industrieanlagen beschädigt worden. Die Region liegt gut 1700 Kilometer von der Ukraine entfernt.

In ihr befindet sich eine Ölraffinerie, die bereits mehrfach Ziel ukrainischer Drohnenangriffe war. Nach dem Einschlag russischer Geschosse im Südosten Polens hat SPD-Fraktionsvize Siemtje Möller ein "klares Signal" der Nato an Russland gefordert.

"Es kommt jetzt darauf an, dass die Reaktion der Nato besonnen, aber unmissverständlich ist", sagt Möller im ZDF-"Morgenmagazin". Das Einschlagen oder Niedergehen von Marschflugkörpern auf Bündnisgebiet sei eine gefährliche Situation. Bundesaußenminister Johann Wadephul hat Russlands Präsident Wladimir Putin zum sofortigen Ende des Krieges gegen die Ukraine aufgefordert.

"Herr Putin, beenden Sie diesen Krieg, kommen Sie an den Verhandlungstisch und machen Sie Frieden in Europa", sagt Wadephul auf Englisch vor der Parlamentarischen Versammlung der Nato in Berlin. Zugleich bekräftigt Wadephul den Willen, das Nato-Gebiet zu verteidigen.

"Der Schutz von Vilnius ist der Schutz Berlins", sagt er mit Blick auf die litauische Hauptstadt. "Wir lassen die Ukraine nicht sterben", sagt Wadephul vor der Parlamentarischen Versammlung der Nato. . Bei dem Schiff handele es sich um die Korvette "Merkury", teilt Selenskyj in sozialen Medien mit.

Advertisement

Sie sei erst 2023 in Dienst gestellt worden und zähle zu den neuesten der russischen Marine. Der Angriff sei mit sieben in der Ukraine hergestellten Marinedrohnen erfolgt. Zusammen mit der Korvette sei auch ein russischer Kampfhubschrauber vom Typ Ka-27 zerstört worden.

Darüber hinaus sei ein zweites Ziel getroffen worden: das russische Frachtschiff "MV Angara". Russland nutze dieses Schiff für den Transport von Waffen. In der russischen Region Tatarstan haben Drohnen offenbar mehrere Öllageranlagen zerstört, wie die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf Lokalbehörden berichtet. Meldungen über Tote oder Verletzte liegen bislang nicht vor.

Russland will laut Medienberichten nach Einschätzung westlicher Geheimdienste noch in diesem Jahr einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf in den Weltraum bringen. Einige NATO-Länder seien kürzlich über eine entsprechende Warnmeldung unterrichtet worden, berichten WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung". Die Bundeswehr soll bereits Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und weitere Regierungsvertreter unterrichtet haben. Russland hat nach Angaben seines Verteidigungsministeriums in der Nacht Energieanlagen und Infrastruktur in der ukrainischen Hafenstadt Ismail angegriffen.

Außerdem sei ein Schiff mit Militärfracht in der Nähe von Odessa getroffen worden. Nach einem russischen Angriff auf ein mehrstöckiges Wohnhaus im Umland von Kiew ist die Zahl der Todesopfer auf elf gestiegen. Dasder "Kyiv Independent" unter Berufung auf Militärgouverneur Tymur Tkatschenko.

Zudem konnten Rettungskräfte eine 79 Jahre alte Frau lebend bergen, wie er am frühen Morgen mitteilt. Die Frau werde im Krankenhaus behandelt. Der Bergungseinsatz dauere weiter an. Das mehrstöckige Haus ist in der Nacht auf Sonntag getroffen worden.

Am Abend gelang es Rettern, einen Jungen lebend aus den Trümmern zu bergen. Die Vereinten Nationen haben die mutmaßlichen Drohnenangriffe auf zwei Schiffe vor der ostlibyschen Stadt Bengasi verurteilt. Die UN-Mission in dem nordafrikanischen Land äußert in der Nacht auf X "große Besorgnis" über die Vorfälle und fordert eine "sofortige, unabhängige und transparente Untersuchung".

Erst ein Frachter in der Ostsee, jetzt offenbar ein Kriegsschiff vor Libyen: Ukrainische Drohnenboote sollen die russische Korvette "Merkury" ausgerechnet beim Tankstopp in Bengasi erwischt haben. Doch in Europa gibt es dafür nicht nur Applaus. Der Drohnenangriff auf einen russischen Frachter in der Ostsee beschäftigt die Bundespolitik. In Ost- und Nordsee sei längst eine große Zahl von Aktivitäten der russischen Kriegsmarine spürbar, warnt Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der Unions-Fraktion im Bundestag.

Dies könne "unmittelbare sicherheitspolitische und Umweltauswirkungen auf uns haben", sagt Hardt der "Süddeutschen Zeitung". Der angegriffene Frachter Sparta II werde nachweislich von Russlands Militär "zur Verschiffung von Kriegsmaterial benutzt. Der finnische Ministerpräsident hat recht, wenn er sagt, dass die Ukraine gegen den russischen Aggressor kämpfen darf - auch in internationalen Gewässern".

Die Ölraffinerie Nowoschachtinsk in der Stadt Nowoschachtinsk in der russischen Region Rostow steht nach einem großangelegten Angriff ukrainischer Drohnen am frühen Morgen in Flammen, wie der "Kyiv Independent" meldet. Der Angriff ist der jüngste ukrainische Angriff auf russische Energieanlagen mit dem Ziel, Moskaus Öleinnahmen zu reduzieren und die Treibstoffreserven der russischen Streitkräfte zu verringern.

Die ukrainischen Open-Source-Intelligence-Kanäle Exilenova+ und Supernova+ berichten, dass die Ölanlage, die sich etwa 200 Kilometer von ukrainisch kontrolliertem Gebiet entfernt befindet, nach einem ukrainischen Drohnenangriff lichterloh brennt. Nach den russischen Angriffen in der Region Kiew ist die Zahl der Toten nach ukrainischen Angaben auf mindestens zwölf gestiegen. Allein bei einer nächtlichen Attacke auf ein Wohnhaus in der Gemeinde Dymer wurden nach Angaben des Gouverneurs der Region, Tymur Tkaschenko, mindestens neun Menschen getötet.

Das fünfstöckige Wohngebäude im rund 45 Kilometer nördlich von Kiew gelegenen Dymer war in der Nacht auf Sonntag getroffen worden. Nach Angaben des staatlichen Rettungsdienstes waren unter den Toten ein Jugendlicher und eine Frau. Es gibt aber immer noch Vermisste. Zwei weitere Menschen starben nach Angaben von Gouverneur Tkaschenko, als in Wyschnewe ein Supermarkt bei einem russischen Angriff getroffen wurde.

Acht weitere Menschen wurden verletzt. Zudem wurde den Angaben zufolge ein Mensch bei einem Angriff auf ein Privathaus in Bila Tserkwa getötet. Luftangriffe und Stromausfall, Inflation und Konsumflaute: Gastronomen in Kiew stellen sich wegen zunehmender russischer Angriffe und steigender Kosten auf einen harten Winter ein. In der ukrainischen Hauptstadt haben viele Gastronomiebetriebe dauerhaft oder mindestens bis zum Ende des Winters geschlossen.

Advertisement

Betroffen sind kleine Cafés ebenso wie größere Ketten. In der Stadt mit mehr als drei Millionen Einwohnern gab es im September und Oktober 437 Stunden Luftalarm. Viele Bewohner meiden das Zentrum und bleiben zu Hause. Daten des Nationalen Restaurantverbands zufolge brach bei einigen Betreibern der Umsatz im September auf ein Zehntel ein.

Zudem kämpft die Branche mit Ausgangssperren, langen Strom- und Wasserausfällen, stark gestiegenen Treibstoffkosten und Personalmangel. Nach Schäden an der Versorgungsinfrastruktur durch russische Angriffe ordnet die ukrainische Stadt Odessa Fernunterricht an den Schulen an. Vom 23. bis zum 27. November sollten Schüler wegen "erheblicher Unterbrechungen bei der Versorgung mit Wärme, Strom und Wasser" zu Hause unterrichtet werden, erklärt die Bildungsverwaltung in einem Erlass.

Sie ruft die Bewohner auf, "Telefone, Tablets und Laptops so bald wie möglich zu laden, damit die Kinder sie zum Lernen nutzen können.

" In der Nacht von Freitag auf Samstag war es bei russischem Bombardement in der Region Odessa laut dem ukrainischen Energieministerium zu "schweren Schäden" gekommen. Vor der ostlibyschen Stadt Bengasi ist nach Angaben der örtlichen Behörden ein zweites Schiff von einer Drohne angegriffen worden - wenige Stunden, nachdem ein russisches Schiff im Hafen der Stadt mutmaßlich von einer Drohne getroffen wurde.

Das Gesundheitsministerium teilt am Abend mit, ein Handelsschiff sei vor der Küste Bengasis von "mit Sprengstoff beladenen Wasserdrohnen" ins Visier genommen worden. Es war zunächst unklar, ob es sich erneut um ein russisches Schiff handelte. Berichten zufolge fuhr das zweite Schiff unter maltesischer Flagge. Den Behörden zufolge konnten alle Besatzungsmitglieder gerettet werden.

Sie würden wegen leichter Verletzungen behandelt. Der libysche Fernsehsender Alhadath berichtet später, dass Einheiten der Marine und der Luftwaffe mehr als zwölf "mit Sprengstoff beladene Wasserdrohnen" vor Bengasi sichergestellt hätten. Zunächst übernahm niemand die Verantwortung für die Drohnenangriffe. Die Ukraine hat zuletzt ihre Angriffe auf weit von der eigentlichen Front entfernte russische Ziele intensiviert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt die russischen Angriffe auf die Energieversorgung in mehreren Regionen.

"Derzeit verfolgen die Russen die Taktik, Stromnetze und Übertragungsleitungen zu zerstören", sagt er in seiner abendlichen Videoansprache. "Sie versuchen, Odessa, die Oblast Odessa und unsere Oblast Dnipropetrowsk von den Energiequellen abzuschneiden. " Die Lage dort beschreibt er als "sehr schwierig". Die Reparaturtrupps seien im Dauereinsatz, um eine alternative Stromversorgung herzustellen.

Ein russisches Kriegsschiff ist in einem libyschen Hafen offenbar durch einen Drohnenangriff versenkt worden. Die Explosion wurde Kreisen der Militärbasis in Bengasi zufolge durch Drohnen verursacht. Nach Angaben aus Medizinerkreisen wurden zehn Menschen leicht verletzt, darunter Russen und Libyer. Die libysche Regierung verurteilt den Vorfall als Verletzung der libyschen Souveränität und stellt einen Bezug zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine her.

Libyen sei weder in diesem noch anderen ausländischen Kriegen Partei. Stellungnahmen Russlands und der Ukraine liegen bisher nicht vor. Satellitenaufnahmen zeigen, dass nur noch der Bug des Kriegsschiffs aus dem Wasser reicht. In Wyschnewe in der Region Kiew sind drei Menschen bei einem russischen Angriff auf ein Lebensmittelladen getötet und 15 verletzt worden.

Das berichten der ukrainische Präsident Selenskyj und der Bürgermeister von Wyschnewe. Ihm zufolge traf eine Shahed-Drohne den Markt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilt die jüngsten russischen Angriffe auf zivile Ziele in der Umgebung von Kiew mit mehreren Todesopfern scharf.

"Ständiger russischer Terror, ständige Schikanen durch diese Abschaumtypen - und auf all diesen Terror werden unsere völlig gerechtfertigten Antworten folgen", sagt er in seiner abendlichen Videoansprache. Bei den Angriffen waren im Tagesverlauf nach offiziellen Angaben mindestens acht Menschen getötet worden. In Dymer werden nach einem Angriff auf ein Wohngebäude noch mehrere Menschen vermisst.