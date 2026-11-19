Der elfjährige Evan Grant aus Großbritannien hat einen 97 Kilogramm schweren Rochen gefangen. Der Fang bricht den britischen Rekord und übertrifft den bisherigen Spitzenwert deutlich.

Der elfjährige Schüler Evan Grant hat im schottischen Oban einen außergewöhnlichen Fang getätigt, der selbst erfahrene Angler staunen lässt. Zusammen mit seinem Vater Steve Grant und dem Guide Michael Hannah unternahm der Junge einen Angelausflug, bei dem er einen gewaltigen Riesenrochen aus dem Wasser zog. Der Plattfisch brachte es auf stolze 1,93 Meter Länge und 1,68 Meter Breite bei einem geschätzten Gewicht von 97 Kilogramm.

Bruch eines langjährigen britischen Rekords

Die Leistung von Evan Grant übertrefft den bisherigen Rekordhalter für britische Küstengewässer deutlich. Der bislang schwerste Rochen, der an der britischen Küste gefangen wurde, wog rund 76,8 Kilogramm. Mit seinem neuen Fang von 97 Kilogramm hat der junge Angel enthusiast den alten Spitzenwert um mehr als 20 Kilogramm übertroffen. Diese statistische Distanz unterstreicht die massive Größe des Tieres und die Besonderheit dieses spezifischen Fangs im Vergleich zu historischen Aufzeichnungen.

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Ein stundenlanger Kampf mit dem Tiefseeries

Die Sequenz der Ereignisse begann, als Evan seine neue Angelrute in das Wasser warf. Laut Guide Michael Hannah dauerte es etwa 40 Minuten, bis die Rolle des Jungen plötzlich raste. Der Guide beschrieb die folgende Phase als intensiven Kampf, der mehr als eine Stunde andauerte. Während dieser Zeit bewies Evan trotz der physischen Belastung und der Armoschmerzen, die ihm durch das Ziehen entstanden waren, enorme Ausdauer und Hartnäckigkeit. Er gab niemals auf, bis er den 97-Kilo-Koloss erfolgreich an Land zog.

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Respektvoller Umgang mit dem Naturwunder

Nachdem der Rochen sicher an Deck gebracht war, erfolgte die Bergung des Tieres mit großer Sorgfalt. Das Team um Evan, Steve und Michael entfernte den Haken vorsichtig aus dem Maul des Fisches. Anschließend wurden einige Fotos gemacht, um den historischen Moment festzuhalten. Anschließend wurde der Riesenrochen wieder frei gelassen, um in seine natürliche Umgebung zurückzukehren. Auf den Bildern wirkt der elfjährige Angelnehmer neben dem gigantischen Tier beinahe winzig, was die schiere Dimension des gefangenen Lebewesens visuell verdeutlicht.