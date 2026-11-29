Der Kölner Weihnachtscircus ist in das Mülheimer Schanzenviertel umgezogen. Zur Premiere begeisterte das Ensemble mit artistischen Höchstleistungen.

Die Brüder Fumagalli feiern im 11. Kölner Weihnachtscircus noch mal ein Comeback. Am Samstagabend war die Premiere.

Der Kölner Weihnachtscircus hat die Premiere der elften Ausgabe gefeiert. Erstmals ging die außergewöhnliche Show an einem neuen Standort über die Bühne. Die prominenten Gäste des Abends waren begeistert. Als Katja und Ilja Smitt vor einigen Wochen erfuhren, dass der Kölner Weihnachtscircus seinen vertrauten Standort verlassen muss, war die Aufregung erst einmal groß.

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Wegen Sanierungsarbeiten an den Rampen der Zoobrücke musste das blau-weiße Palastzelt nach zehn Jahren umziehen. Im Mülheimer Schanzenviertel bietet sich jetzt viel mehr Platz und ein tolles Ambiente für die außergewöhnliche Weihnachtsshow. Schon der Weg zum Zelt ist festlich geschmückt. Man sieht, mit wie viel Liebe zum Detail und Herzblut die Weihnachtswelt entworfen wurde.