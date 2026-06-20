11 Sommer-Paradiese in Europa, die noch nicht überlaufen sind

Europa bietet viele Alternativen zum Überlaufen. BILD stellt elf außergewöhnliche Sommerziele vor, die deutlich weniger besucht sind.

Europa bietet viele Alternativen zum Überlaufen. BILD stellt elf außergewöhnliche Sommerziele vor, die deutlich weniger besucht sind. Dabei sind Regionen und Namen, von denen Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben.

Die aber allesamt wunderschön sind. Dramatische Berglandschaften wie in den Alpen vor 100 Jahren, türkisfarbene Flüsse und traditionelle Steinhäuser: ein einmaliges Wanderparadies fernab des Mainstreams. Spanien mit grünen Bergen statt trockener Hitze. Versteckte Dörfer, tiefe Schluchten und Buchenwälder: ein geschütztes Biosphärenreservat.

Nachhaltiger Ökotourismus spielt hier eine wachsende Rolle. Etwa 150 Inseln, Inselchen sowie Felsklippen, teils mondartige Landschaften. Viele Buchten des Archipels sind nur per Boot erreichbar. Unter Wasser leben an den Riffen zahlreiche Fischarten und Korallen.

Der Nationalpark Durmitor in Montenegro ist eine Mischung aus Alpen, Kanada und Balkan. Hier gibt es tiefen Canyons, 18 klare Gletscherseen und eine 80 km lange Panoramastraße. Deutlich ruhiger als die Adriaküste und ein beliebtes Ziel für Natur-, Segel- und Kulturreisende. Die Estnische Hauptinsel Saaremaa ist bekannt für traditionelle Windmühlen, die Burg Kuressaare und alte Steinkirchen.

Einsame Küsten laden zur absoluten Entspannung ein. Dazu endlose Sommerabende im urigen Norden. Mit Fähren oder Brücke gut zu erreichen ist die Halbinsel Kefalonia in Griechenland. Hier gibt es versteckte Buchten, eine Lagune und epische Küstenstraßen.

Ein perfektes Ziel für Natur-, Segel- und Kulturreisende. In der Nähe liegt die Insel Ithaka, bekannt für ihre idyllischen Buchten und Strände. Die kroatische Insel Pag ist ein beliebtes Ziel für Surfer und Naturfreunde. Hier gibt es versteckte Buchten, tiefe Schluchten und Buchenwälder.

Ein perfektes Ziel für diejenigen, die nach einem ruhigen und abgelegenen Urlaub suchen. Die Insel Vis in Kroatien ist ein weiteres beliebtes Ziel für Naturfreunde. Hier gibt es versteckte Buchten, tiefe Schluchten und Buchenwälder. Ein perfektes Ziel für diejenigen, die nach einem ruhigen und abgelegenen Urlaub suchen.

Die griechische Insel Karpathos ist ein beliebtes Ziel für Naturfreunde. Hier gibt es versteckte Buchten, tiefe Schluchten und Buchenwälder. Ein perfektes Ziel für diejenigen, die nach einem ruhigen und abgelegenen Urlaub suchen. Die Insel Korčula in Kroatien ist ein weiteres beliebtes Ziel für Naturfreunde.

Hier gibt es versteckte Buchten, tiefe Schluchten und Buchenwälder. Ein perfektes Ziel für diejenigen, die nach einem ruhigen und abgelegenen Urlaub suchen. Die Insel Hvar in Kroatien ist ein beliebtes Ziel für Naturfreunde. Hier gibt es versteckte Buchten, tiefe Schluchten und Buchenwälder.

Ein perfektes Ziel für diejenigen, die nach einem ruhigen und abgelegenen Urlaub suchen. Die Insel Brač in Kroatien ist ein weiteres beliebtes Ziel für Naturfreunde. Hier gibt es versteckte Buchten, tiefe Schluchten und Buchenwälder. Ein perfektes Ziel für diejenigen, die nach einem ruhigen und abgelegenen Urlaub suchen.

Die Insel Mljet in Kroatien ist ein beliebtes Ziel für Naturfreunde. Hier gibt es versteckte Buchten, tiefe Schluchten und Buchenwälder. Ein perfektes Ziel für diejenigen, die nach einem ruhigen und abgelegenen Urlaub suchen. Die Insel Elba in Italien ist ein weiteres beliebtes Ziel für Naturfreunde.

Hier gibt es versteckte Buchten, tiefe Schluchten und Buchenwälder. Ein perfektes Ziel für diejenigen, die nach einem ruhigen und abgelegenen Urlaub suchen. Die Insel Sardinien in Italien ist ein beliebtes Ziel für Naturfreunde. Hier gibt es versteckte Buchten, tiefe Schluchten und Buchenwälder.

Ein perfektes Ziel für diejenigen, die nach einem ruhigen und abgelegenen Urlaub suchen. Die Insel Korsika in Frankreich ist ein weiteres beliebtes Ziel für Naturfreunde. Hier gibt es versteckte Buchten, tiefe Schluchten und Buchenwälder. Ein perfektes Ziel für diejenigen, die nach einem ruhigen und abgelegenen Urlaub suchen.

Die Insel Mallorca in Spanien ist ein beliebtes Ziel für Naturfreunde. Hier gibt es versteckte Buchten, tiefe Schluchten und Buchenwälder. Ein perfektes Ziel für diejenigen, die nach einem ruhigen und abgelegenen Urlaub suchen. Die Insel Menorca in Spanien ist ein weiteres beliebtes Ziel für Naturfreunde.

Hier gibt es versteckte Buchten, tiefe Schluchten und Buchenwälder. Ein perfektes Ziel für diejenigen, die nach einem ruhigen und abgelegenen Urlaub suchen. Die Insel Lanzarote in Spanien ist ein beliebtes Ziel für Naturfreunde. Hier gibt es versteckte Buchten, tiefe Schluchten und Buchenwälder.

Ein perfektes Ziel für diejenigen, die nach einem ruhigen und abgelegenen Urlaub suchen. Die Insel Fuerteventura in Spanien ist ein weiteres beliebtes Ziel für Naturfreunde. Hier gibt es versteckte Buchten, tiefe Schluchten und Buchenwälder. Ein perfektes Ziel für diejenigen, die nach einem ruhigen und abgelegenen Urlaub suchen





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