Der erste Advent bei 11FREUNDE: Ein Blick auf die Instaschaus mit Thomas Müller, Wayne Rooney, David Beckham und Roberto Carlos.

Der erste Adventsgruß trifft die Leserschaft mit einer digitalen warmen Dusche. Der Verlag 11FREUNDE eröffnet die Adventszeit mit einer kuratierten Ansicht seiner Instagram-Kanäle. Diese Auswahl präsentiert eine bunte Mischung aus weltberühmten Fußballikonen und Hollywood-Stars. Im Fokus stehen dabei humorvolle Momente und kulturelle Erlebnisse der Prominenten.

Thomas Müller und Wayne Rooney im Ausland

Thomas Müller erkundet einen Weihnachtsmarkt in Vancouver. Sein Besuch ist geprägt von einem verzweifelten Kommunikationsversuch. Der Fußballprobi versucht einer Verkäuferin mit Händen und Füßen zu erklären, dass er "one Schmalzgebäck" haben möchte. Diese Interaktion zeigt die kulturellen Hürden im kanadischen Winter.

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Wayne Rooney genießt hingegen eine deutlich exotischere Erfahrung im Dschungel. Sein Essen umfasst Bullenhoden und Kuhzitzen. Diese kulinarische Entscheidung unterscheidet sich stark von den traditionellen Weingütern, die er sonst besucht. Die kontrastreichen Reiseziele der Stars werden hier deutlich.

David Beckham und Luís Figo auf Reisen

David Beckham hat es in dieser Woche scheinbar am schwersten. Die Quellen deuten darauf hin, dass er besonderen Widrigkeiten ausgesetzt ist. Während andere Stars kulturelle Highlights erleben, leidet er unter den Herausforderungen seines Aufenthaltsorts. Seine Situation hebt ihn von den entspannteren Momenten anderer Abteilungsleiter ab.

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Luís Figo besucht eine Kunstausstellung vor einem Bild von Salvador Dalí. Ein fehlendes Foto mit dem Schweinekopf, das sich in einem nahen Raum befindet, wird als Versäumnis kritisiert. Figo nutzt den Moment für seine eigene Präsention. Der Verzicht auf das provokante Kunstwerk fällt auf.

Religiöse Motive und James Bond Spekulationen

Cristian Baroni, ein Ex-Fenerbahçe-Spieler, hat das Pilgern nach Mekka nicht mehr nötig. Er küsst eine Platte von Roberto Carlos. Diese Geste wird als spirituelle Nähe zu Gott dargestellt. Die Analogie zwischen religiösem Eifer und Fußball-Idolen wird hier klar hergestellt. Baroni findet seine eigene Form der Anbetung.

Robert Pattinson wurde kürzlich zum neuen James Bond ernannt. Ein spezieller Clip wurde erst nach dieser Bekanntgabe veröffentlicht. Der genaue Grund für diese Verzögerung bleibt ein Rätsel. Eine frühere Veröffentlichung hätte die Medienlandschaft möglicherweise komplett neu gemischt. Die Timing-Entscheidung bleibt unklar.

Bixente Lizarazu und Stig Tøfting

Bixente Lizarazu trainiert fleißig für das Casting als nächster Bond-Schurke. Dennoch hat er keine Chance, da er ein zu netter Kerl ist. Seine Eigenschaften passen nicht zur Rolle des Bösewichts. Der Fokus liegt auf seiner menschlichen Wärme statt auf Schauspieltalent für Antagonisten.

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Stig Tøfting wird als Vorbild für den Restsonntag genannt. Er packt sich ein paar Freunde ein. Diese Anleitung soll helfen, gut in die neue Woche zu kommen. Die Botschaft fördert soziale Verbundenheit. 11FREUNDE schließt die Reihe mit dieser einladenden Geste.