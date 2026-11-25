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auf zwei russische Schiffe vor der libyschen Küste. Die Ukraine mache von ihrem "Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch", sagt Barrot dem Sender TF1.

"Was würden wir tun, wenn wir Tag und Nacht von einem Gegner, einem Invasor bombardiert würden? ", fragt er. "Wir würden uns verteidigen und in gewisser Weise unser striktestes Recht auf Selbstverteidigung ausüben. Genau das tun die Ukrainer.

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" Barrot sieht Russland als Aggressor verantwortlich. Bislang wartet Polens Regierung vergeblich auf eine Stellungnahme der USA zum Absturz von drei russischen Marschflugkörpern im Südosten des Landes.

"Es gibt wohl keine Reaktion, so wie wir sie erwartet hätten", sagt Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz dem Radiosender Rmf.fm. Es sei unklar, ob die Ursache des Schweigens aus Washington "die Suche nach Frieden" sei, oder ob es darum gehe, dass die Amerikaner mehr Details benötigten. Der Minister betont, man habe das Pentagon laufend über die Vorfälle unterrichtet; die USA seien auch an den Untersuchungen der in Polen gefundenen Trümmerteile beteiligt.

Er hoffe, dass Nato-Generalsekretär Mark Rutte bei seinem geplanten Treffen mit US-Präsident Donald Trump diesem erklären werde, welche Konsequenzen die Staaten der östlichen Nato-Staaten durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine zu tragen hätten. Russland bestreitet, mit dem Vorfall etwas zu tun zu haben. Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann nimmt sich in der Haushaltsdebatte im Bundestag die AfD vor, welche die deutschen Ukraine-Hilfen kritisiert. Die Haltung der AfD zur Ukraine sei beschämend, sagt Haßelmann.

Die Bürgerinnen und Bürger sollten sich nicht einreden lassen, dass der Ukraine Geld hinterhergeschmissen werde. Dies sei eine "abwegige Vorstellung". Es gehe um die Sicherheit in Deutschland und Europa. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sei durch nichts zu rechtfertigen.

Russland hat nach Angaben des größten privaten ukrainischen Energieversorgers DTEK eines von dessen Wärmekraftwerken massiv angegriffen. Das Kraftwerk habe die Stromerzeugung eingestellt, teilt das Unternehmen auf Telegram mit. Die Anlagen in dem Werk seien erheblich beschädigt worden. DTEK macht weder Angaben zum Standort des Kraftwerks noch zu möglichen Opfern.

Russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine in der vergangenen Nacht haben in fünf Regionen zu Stromausfällen geführt, teilt der stellvertretende Energieminister Artem Nekrasov mit. Betroffen sind die Regionen Dnipropetrowsk, Donezk, Saporischschja, Odessa und Charkiw. Russland hat in der Nacht die Gasförderanlagen des ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz in der Region Poltawa attackiert. Der Angriff habe einen Großbrand ausgelöst und den Betrieb an dem Standort lahmgelegt, teilt Naftogaz-Chef Serhij Fedorenko auf Facebook mit.

Es sei nicht der erste Angriff dieser Art. Fedorenko warf Russland vor, die Gasförderung gezielt zu attackieren, um den Menschen in der Ukraine im Winter die Heizwärme zu entziehen. Kanzler Friedrich Merz weist den Vorwurf einer zu großen Unterstützung der Ukraine zurück. Diese sei auch im eigenen Interesse, sagt Merz in der Generaldebatte über den Haushalt 2027 im Bundestag.

Die Hilfe sei keine Einbahnstraße.

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"Wir lernen von der Ukraine - technologisch für die zivile Nutzung, aber natürlich auch verteidigungstechnologisch", fügt der Kanzler in Anspielung etwa auf die Kooperationen im Drohnen-Sektor hinzu. "Hier entstehen wertvolle Wirtschaftsbeziehungen, die auch uns helfen.

" Zudem warnt Merz vor einer vielseitigen Bedrohung durch Moskau: Russland eskaliere im baltischen Raum, in Polen, am Schwarzen Meer und im Weltraum. "Man kann es gegen ganz rechts wie ganz links nicht oft genug sagen: Russland weiß genau, was es will. Und Russland will mehr als die Ukraine", erklärt Merz. Zuvor hatte AfD-Co-Chef Tino Chrupalla die deutschen Ukraine-Hilfen erneut kritisiert und diese gegen die Situation in Deutschland aufgerechnet.

"Wessen Kanzler sind sie eigentlich? ", sagte Chrupalla. Das von Russland kontrollierte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist erneut auf Notstromdieselgeneratoren angewiesen. Das teilt die Internationale Atomenergiebehörde mit.

Seit dem frühen Morgen sei die Verbindung des Kraftwerks zur einzig verbliebenen externen Stromleitung unterbrochen. Die Ursache werde untersucht. Das größte Atomkraftwerk Europas produziert derzeit keinen Strom, benötigt jedoch Energie zur Kühlung der Brennstäbe. Russische Truppen hatten die Anlage kurz nach Beginn der Invasion im Februar 2022 besetzt.

, seine Grenzübergänge nach Russland ab Dezember für mindestens ein halbes Jahr zu schließen, prüft offenbar auch Lettland diesen Schritt. Ministerpräsident Andris Kulbergs habe die zuständigen Behörden angewiesen, bis nächste Woche eine klare Position Lettlands zu möglichen Grenzbeschränkungen gegenüber Russland vorzubereiten, berichtet das baltische. Die Frage der Grenzschließung müsse umfassend geprüft werden und dabei sowohl Sicherheitsaspekte, als auch eine mögliche Umverteilung des Personenverkehrs zwischen den baltischen Staaten berücksichtigen, erklärt der Regierungschef demnach vor Reportern.

Seiner Ansicht nach sollten die baltischen Länder in dieser Frage ein koordiniertes Vorgehen anstreben.nach der Behauptung seines ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selensky gefragt wird, die USA wollten bis Januar ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine. Dem Bericht zufolge wechselt Trump einen Blick mit einem hochrangigen Berater im Raum und fragt lachend, "wer hat das gesagt?

". "Er möchte, dass ich was tue? ", fragt er weiter. Der Konflikt dauere so lange, weil immer zwei dazu gehörten, wird Trump zitiert.

Im Interview mit der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg hatte Selenskyj, die US-Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff drängten auf ein Friedensabkommen "so schnell wie möglich", idealerweise bis Januar. Dann ändern sich die Machtverhältnisse im US-Kongress, indem die Demokraten die Mehrheit in beiden Kammern haben. +++ 07:56 Bengasi: Nach ukrainischen Angriffen auf russische Schiffe sterben zwei libysche Soldaten +++ Nach ukrainischen Angriffen auf zwei russische Schiffe vor der libyschen Küste sind Behörden zufolge zwei libysche Soldaten an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben.

Der in Ostlibyen herrschende Regierungschef Ussama Hamad erklärt, die Männer seien "infolge von Verletzungen gestorben, die sie bei der heimtückischen ukrainischen Aggression gegen den Hafen von Bengasi" erlitten hätten. Libyen ist seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi 2011 faktisch geteilt. Der international anerkannten Regierung in Tripolis steht eine rivalisierende Regierung in Bengasi gegenüber, die enge Beziehungen zu Russland unterhält.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hatten ukrainische Streitkräfte am Sonntag eine russische Korvette im Hafen von Bengasi versenkt und ein russisches Frachtschiff, das Waffen transportierte, vor der libyschen Küste mit Marinedrohnen getroffen. Die US-Regierung hat einem Zeitungsbericht zufolge die Strategie auf Eis gelegt, Russland über Geschäftsabschlüsse zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu bewegen. Der Grund sei, dass Russland wenig Interesse an den vorgeschlagenen Energie- und Luftfahrtprojekten gezeigt habe, berichtet die "Financial Times".

Die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner hätten europäischen Vertretern mitgeteilt, dass Unternehmenskooperationen nicht mehr im Mittelpunkt der US-Verhandlungen mit Russland stünden, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf fünf Insider, die über die Änderung der Taktik informiert worden waren. Reuters kann den Bericht nicht unmittelbar bestätigen. Immer wieder werden Fahrzeuge zum Ziel russischer Drohnenangriffe. Wie die Charkiwer Militärverwaltung schreibt, wurde ein Bus auf einer Fernstraße nahe des Ortes Fedorivka von einer Drohne getroffen.

Ein Mensch sei dadurch getötet und sieben weitere verletzt worden. US-Präsident Donald Trump empfängt Nato-Generalsekretär Mark Rutte gegen 22 Uhr deutscher Zeit auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach im Bundesstaat Florida. Hauptthema des Treffens dürften die Bemühungen um eine Waffenruhe in der Ukraine sein. Viele Nato-Partner sind in diesem Zusammenhang besorgt über Trumps Annäherung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Rutte hatte erst zu Wochenbeginn Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin getroffen. Dabei kritisierte der Nato-Generalsekretär die jüngsten Sicherheitsbedrohungen in Polen und anderen europäischen Ländern, die Russland zugeschrieben werden. Das ukrainische Militär soll Treffer gegen zwei Ölraffinerien in der russischen Oblast Samara gelandet haben. So berichtet unter anderem der ukrainischsprachige Telegram-Kanal Exilnovaplus über Brände auf den Geländen der Raffinerien in Sysran und Kuibyschew.

Auf dem Kanal veröffentlichte Videos, die von Anwohnern stammen sollen, zeigen Brände sowie Flugabwehrmaßnahmen. Zwei Videos werden auch von der ukrainischen Armee in sozialen Medien geteilt. Dem russischen Staatsmedium Tass zufolge erklärt der örtliche Gouverneur, dass in der Region Samara über Nacht 145 Drohnen abgeschossen worden seien. Es habe ein Todesopfer gegeben.

Auch sei es zu Einschlägen und Stromausfällen gekommen. Die Raffinerien werden bisher nicht erwähnt. Russische Streitkräfte greifen in der Nacht Kiew mit Drohnen an. Trümmerteile einer Drohne lösen laut Bürgermeister Klitschko ein Feuer in den unteren beiden Etagen eines 16-stöckigen Wohnhauses im Zentrum aus.

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Die zwei verletzten Bewohner seien vor Ort behandelt worden, erklärt Klitschko. Nordkorea hat den Leiter der erst vor wenigen Wochen eröffneten diplomatischen Vertretung der Schweiz ausgewiesen, meldet die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Er wurde demnach aufgefordert, "das Land binnen 48 Stunden zu verlassen". Im Zuge des Ukraine-Krieges hatte die Schweiz am 4.

November Sanktionen gegen das Internationale Kinderferienlager Songdowon in der nordkoreanischen Stadt Wonsan verhängt. In dem Lager halten sich auch Kinder aus China und Russland auf. Bern wirft der Einrichtung vor, an der Überstellung ukrainischer Kinder aus vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine nach Nordkorea beteiligt zu sein. Ein russischer Angriff auf die ukrainische Schwarzmeer-Region Odessa hat nach Angaben der dortigen Behörden zwei Menschen das Leben gekostet und drei weitere verletzt.

Ein Kind befinde sich unter den Verletzten, teilt Gouverneur Oleh Kiper auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Der Angriff habe zudem Autos sowie Wohn- und Industriegebäude getroffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Vorschlag des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko, ihm persönlichen Begleitschutz bei einer Reise nach Moskau zu gewähren, als unseriös abgetan. Das geht aus Videos des ukrainischen Portals "Novyny" hervor, das nach einer Pressekonferenz Selenskyjs mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Peter Magyar im Grenzgebiet beider Länder aufgenommen wurde.

Magyar hatte die Region Transkarpatien besucht. Angesichts von Berichten über mögliche russische Pläne, noch in diesem Jahr einen Satelliten mit Atomsprengkopf im Weltraum zu stationieren, warnt der Leiter des Weltraumkommandos der Bundeswehr, Generalmajor Michael Traut, vor einer Eskalation im All.

"Wie konkret die Gefährdung ist, kann ich nicht sagen, was aber sicher ist: Wir sollten uns schützen", sagt Traut dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Nicht nur die Bedeutung des Weltraums für globale Konflikte nehme zu, sondern auch das Eskalationspotenzial, sagt Traut. Dieses reiche von Angriffen auf Infrastruktur am Boden bis zur Zerstörung von Satelliten und nuklearen Sprengköpfen.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat sich bereit erklärt, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Moskau für Gespräche über den Ukraine-Krieg zu begleitenIn einem Interview mit dem französischen Magazin "Le Point" erhöht Lukaschenko nun den Druck: "Wenn er nicht zustimmt, soll er den Krieg fortsetzen, soll er selbst mit einer Kalaschnikow an die Front gehen und kämpfen. Der Krieg ist im Gange, er muss beendet werden", sagt Lukaschenko über Selenskyj.

Um sich weiter gegen den russischen Angriffskrieg zu verteidigen, benötige die Ukraine im kommenden Jahr mindestens 115 Milliarden Euro. Das erklärt Selenskyj laut der "Kyiv Post" bei einem Treffen mit den Regionalregierungen. 90 Milliarden Euro seien bereits durch Zusagen der EU abgedeckt. Die noch fehlenden 25 Milliarden Euro müssten nun gemeinsam mit europäischen Partnern aufgebracht werden.

"Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Aufgabe bewältigen werden", verkündet der Präsident. Die Europäische Kommission habe bereits einen Mechanismus für die Bereitstellung der zusätzlichen Mittel ausgearbeitet. Selenskyj fordert zudem eine engere Zusammenarbeit zwischen Zentralregierung und Kommunen. Der Schutz der Bevölkerung, der Energieinfrastruktur und der Logistik sowie die Wiederherstellung beschädigter Einrichtungen hätten höchste Priorität.

Zudem kritisiert der Präsident unzutreffende Lageberichte regionaler Behörden: Bei Kontrollen würden häufig deutlich mehr Schäden und nicht abgeschlossene Arbeiten festgestellt als zuvor gemeldet.

"Das ist inakzeptabel", so Selenskyj. Bei russischen Angriffen auf die ukrainische Region Odessa seien zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden, darunter ein zwölfjähriges Kind. Das berichtet "Pravda". Unter den Todesopfern seien ein 41-jähriger Mann und ein 17-jähriger Jugendlicher, teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung laut "Pravda" auf Telegram mit.

Ein Wohnhaus, ein Produktionsgebäude und mehrere Autos seien beschädigt worden. Die EU-Kommission will Bürgern der Europäischen Union künftig Führungspositionen in russischen Unternehmen verbieten. Betroffen wäre auch Altkanzler Gerhard Schröder, der erst Ende September in den Aufsichtsrat der russischen Supermarktkette Hyperglobus eingezogen ist. Das Verbot ist Teil des 22.

Sanktionspakets gegen Russland, auf das sich die Mitgliedstaaten noch vor Weihnachten verständigen sollen.

"Wir werden Europäern verbieten, weiterhin Posten in den Führungsgremien von Unternehmen in Russland zu bekleiden", verkündete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Belarus’ Machthaber Alexander Lukaschenko bietet an, Selenskyj als "Sicherheitsgarant" nach Moskau zu begleiten.

"Wolodymyr Selenskyj und ich könnten in ein Flugzeug steigen und nach Moskau fliegen. Nur wir beide.

" Gemeinsam mit Kremlchef Putin könnten sie den Krieg schneller beenden, so Lukaschenko laut der Zeitung "Pravda". Alle drei Länder seien in der Region entscheidend – in der Vergangenheit als auch für die Zukunft.

"Wir drei werden über die Zukunft der Ukraine, Belarus’ und Russlands entscheiden". Trotz Einwänden der Ukraine treibt die internationale Atombehörde IAEA die Ernennung eines Russen zum stellvertretenden Generaldirektor voran. Die Behörde bereite die Ernennung von Alexej Ferapontow vor, heißt es von einem hochrangigen Diplomaten. Das ukrainische Außen- und das Energieministerium kritisiert den Vorschlag, weil Ferapontow "an Maßnahmen russischer staatlicher Stellen beteiligt gewesen" sei, die "die illegale Beschlagnahmung" des besetzten Kraftwerks in Saporischschja zu legitimieren versuchten.

Greenpeace fordert Grossi ebenfalls auf, die Ernennung "sofort aufzugeben". Der Chef der Atombehörde sagte, die Nominierung sei "eine Personalangelegenheit, die in den Zuständigkeitsbereich des Generaldirektors fällt". Bei Ferapontow handele es sich um einen Fachmann, "der zufällig Russe ist". Grossi halte es "für falsch, daraus geopolitische Schlussfolgerungen ziehen zu wollen".