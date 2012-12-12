Die neue Heist-Serie 12 12 12 mit Anthony Mackie und Jamie Dornan ist direkt auf Platz 1 der Apple-TV-Charts. Ein spannender Bankraub-Thriller mit hohem Tempo.

Die neu veröffentlichte Heist-Serie 12 12 12 hat in zahlreichen Ländern umgehend die Position 1 der Apple-TV-Charts übernommen. Hauptdarsteller Anthony Mackie und Jamie Dornan stehen dabei im Fokus der internationalen Aufmerksamkeit. Die Produktion etabliert sich schnell als einer der erfolgreichsten Titel auf der Streamingplattform.

Erfolgsmotor der Heist-Serie

Der Begriff Heist-Serie beschreibt hier eine Produktion, die sich auf spektakuläre Einbruchskupps und kriminelle Planung konzentriert. Die Serie wird von den britischen Showrunnern Dudi Appleton und Jim Keeble betreut. Sie möchten den dominanten Marktführer im Genre herausfordern. Bisher gilt die spanische Produktion Money Heist als Referenzwerk.

Also read Starkoch Jamie Oliver verrät: Mit diesen 3 einfachen Tricks wird das Weihnachtsessen stressfrei

Money Heist gilt als eine der erfolgreichsten nicht englischsprachigen Serien des Streamingdienstes. Die Serie erzielte beeindruckende 710 Millionen gestreamter Stunden. Zudem verzeichnete der Titel 106 Millionen Views in den Charts. Nur das Phänomen Squid Game übertraf diese Zahlen in allen drei Staffeln noch.

Die Showrunner Dudi Appleton und Jim Keeble haben sich im Vorfeld intensiv mit realen Bankraub-Fällen auseinandergesetzt. Diese Forschung floss direkt in die Struktur und den Titel der Produktion ein. Das Ziel war es, einen authentischen und rasanten Ablauf zu simulieren. Die Spannung entsteht dabei durch die enge Zeitplanung des geplanten Verbrechens.

Advertisement

Realistische Recherchen der Autoren

Jim Keeble berichtete im Interview mit Wir, wie die Inspiration für den Titel entstand. Die Macher stießen bei ihren Recherchen auf ein FBI-Handbuch. Dieses Dokument erklärte, dass ein Raubüberfall zwölf Monate Planung benötigt. Hinzu kommen zwölf Stunden für die eigentliche Ausführung des Coup.

Nach Angaben des Handbuchs wird ein Verbrechen in zwölf Tagen wahrscheinlich nie gelüftet. Diese statistische Wahrscheinlichkeit bildete die Grundlage für den Titel 12 12 12. Es entstand somit ein klarer Wettlauf gegen die Zeit im narrativen Aufbau. Entsprechend rasant und spannend fällt die Darstellung der Ereignisse aus.

Die Handlung dreht sich um den spektakulären Einbruch in einen Hochsicherheitstresor. Dieser befindet sich in einer Großbank in Zürich. Die kriminelle Planung ist dabei detailliert und komplex strukturiert. Die Brüder Paul und Bobby Galvin stehen im Zentrum dieses Plans.

Handlung und Besetzung der Serie

Die Brüder Paul Galvin und Bobby Galvin planen den größten Einbruch aller Zeiten. Paul wird von dem Schauspieler Jamie Dornan verkörpert. Er gilt als der intelligente Kopf hinter dem Plan und hat den Hochsicherheitstresor der Großbank Lindenhof in Zürich ausgesucht. Damit dieser Tresor prall gefüllt ist, überfielen sie zuvor bereits Geldtransporter.

Bobby Galvin wird von Jack Kesy dargestellt. Er ist der Bruder von Paul und ebenfalls direkt in die kriminellen Aktivitäten verwickelt. Zusammen bilden die beiden eine effektive Einheit bei der Umsetzung des Plans. Ihre Strategie zielt darauf ab, die Sicherheitsvorkehrungen der Bank zu umgehen.

Advertisement

Dem Paar steht der in Ungnade gefallene FBI-Agent Jack Strickland gegenüber. Anthony Mackie übernimmt die Rolle dieses Ermittlers. Strickland lässt nichts unversucht, um den Coup zu verhindern. Ein brachialer Wettlauf gegen die Zeit beginnt zwischen dem Ermittler und den Tätern.

Kritiken und Marktchancen des Titels

Die Besetzung von 12 12 12 umfasst namhafte Schauspieler wie Sallie Harmsen. Auch Kali Reis und Julius Feldmeier sind in der Serie zu sehen. Hildegard Schroedter, George Bütow, Merlin Leonhardt und Pit Bukowski vervollständigen das Ensemble. Die Serie wird auf Apple TV veröffentlicht.

Ein Kritiker lobte Jamie Dornan als sehr charismatischen Schauspieler. Dieser trage die Serie brillant und halte das Interesse wach. Die ersten beiden Folgen seien zweimal an einem Abend konsumiert worden. Die Serie fessle von Anfang an und mache Lust auf Fortsetzung.

Ein anderer Zuschauer bewertete den Titel als ziemlich gut. Nicht großartig, aber dennoch positiv. Eine dritte Meinung blieb kritischer. Der Zuschauer wurde trotz Anthony Mackie positiv überrascht. Mackie schneide nicht das Schlechteste ab.

Doch insgesamt wurde die Serie als mies eingestuft. Anthony Mackie sei in etwa halb so schlimm wie der Rest der Produktion. Fans actiongeladener, rasanter Thriller sind bei 12 12 12 trotzdem an der richtigen Stelle. Der Markt reagiert mit hohen Platzierungen in den Charts.