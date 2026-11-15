12 12 12 erobert Apple TV Charts in 89 Ländern und schlägt Money Heist

Der Heist-Thriller 12 12 12 mit Anthony Mackie und Jamie Dornan erreicht Platz 1 in 89 Ländern. Die Serie von Showrunner Álex Pina nimmt Money Heist den Titel als erfolgreichste nicht-englische Serie.

Der neue Heist-Thriller 12 12 12 hat auf Apple TV in 89 Ländern sofort den ersten Platz der Charts erreicht. Die Serie von Showrunner Álex Pina stellt eine direkte Herausforderung für den bisherigen Marktführer Money Heist dar. Diese Produktion gilt als einer der erfolgreichsten Vertreter des Genres in der Streaming-Ära.

Chartsuccess durch FBI-Recherche und Echtzeit-Plot

Die britischen Showrunner Dudi Appleton und Jim Keeble haben sich für die Handlung von 12 12 12 intensiv mit realen Bankraub-Fällen beschäftigt. Der Titel leitet sich direkt aus einem gefundenen FBI-Handbuch ab. Dieses Dokument besagt, dass ein Raubüberfall zwölf Monate Planung und zwölf Stunden Ausführung benötigt. Zusätzlich führt es aus, dass Kriminelle mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gefasst werden, wenn sie nicht innerhalb von zwölf Tagen erwischt werden.

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Diese zeitliche Struktur bildet das Fundament des rasanten und spannenden Plots. Die Handlung konzentriert sich auf den spektakulären Einbruch in den Hochsicherheitstresor einer Großbank in Zürich. Der intelligente Paul Galvin, gespielt von Jamie Dornan, wählt den Tresor der Großbank Lindenhof aus. Für seinen Bruder Bobby Galvin sorgt Jack Kesy in der Rolle des kriminellen Partners.

FBI-Agent und kriminelle Brüder im Wettlauf

Die Galvin-Brüder haben im Vorfeld bereits Geldtransporter überfallen, um den Tresor prall gefüllt vorzufinden. Ihnen auf den Fersen ist der in Ungnade gefallene FBI-Agent Jack Strickland. Die Rolle des Agenten wird von Anthony Mackie verkörpert. Strickland lässt nichts unversucht, um den Coup zu verhindern. Damit beginnt ein brachialer Wettlauf gegen die Zeit.

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Die Serie präsentiert eine stark besetzte Crew, die actiongeladene Thriller-Fans anspricht. Neben den Hauptdarstellern sind Sallie Harmsen, Kali Reis, Julius Feldmeier und Hildegard Schroedter im Einsatz. Auch George Bütow, Merlin Leonhardt und Pit Bukowski tragen zur Qualität der Produktion bei. Die Kombination aus rasanter Handlung und charismatischem Schauspiel macht die Serie von Anfang an fesselnd.

Vergleich mit Money Heist und Zuschauerreaktionen

Money Heist ist der erfolgreichste nicht-englischsprachige Serienhit des Streamingdienstes mit 710 Millionen gestreamter Stunden und 106 Millionen Views. Geschlagen geben muss sie sich nur den popkulturellen Phänomenen Squid Game, Game of Thrones und Breaking Bad. Dennoch wagen es die Macher von 12 12 12, den Platzhirsch in den Charts zu verdrängen. Jamie Dornan trägt die Serie laut Kritikern brillant und ist ein sehr charismatischer Schauspieler.

Die Reaktionen der Zuschauer fallen unterschiedlich aus. Ein Viewer bezeichnete die Serie als eine der besten des Jahres, die unterhaltsam und temporeich sei. Andere Zuschauer fanden sie gut, auch wenn sie nicht als großartig eingestuft wird. Eine kritische Stimme bemerkte, dass Anthony Mackie nicht das Schlechteste an der Serie sei, sie aber dennoch als mieses Projekt einstufte. Trotz gemischter Bewertungen etabliert sich 12 12 12 schnell als relevante Größe im Streaming-Markt.