Die britische Heist-Serie 12 12 12 mit Anthony Mackie und Jamie Dornan startet auf Apple TV. Sie zielt darauf ab, den Marktleader Money Heist herauszufordern.

Die britische Produktion 12 12 12 startet als neuer Heist-Thriller auf Apple TV und positioniert sich direkt als Rivale zum Streaming-Riesen Money Heist. Showrunner Dudi Appleton und Jim Keeble wollen mit dieser Inszenierung den dominanten Platzhirsch des Genres herausfordern und dabei auf eine klare, zeitbasierte Struktur setzen.

FBI-Handbuch inspiriert Titelnamen und Struktur

Der Titel der Serie leitet sich direkt aus einem gefundenen FBI-Handbuch ab. Die beiden britischen Macher stießen während ihrer Vorbereitungsphase auf die Erklärung, dass ein Bankraub zwölf Monate Planung und zwölf Stunden Ausführung benötigt. Zudem wird in der Quelle angenommen, dass Kriminelle, die nicht innerhalb von zwölf Tagen gefasst werden, sehr wahrscheinlich niemals zur Verantwortung gezogen werden.

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Diese drei Zwölfer-Kombinationen bilden das strukturelle Fundament der Geschichte. Sie erzeugen einen permanenten Wettlauf gegen die Zeit, der die Dramaturgie der Serie rasant und spannend gestaltet. Die Showrunner nutzten diese realen Fallstudien, um die Authentizität des geplanten Hochsicherheits-Einbruchs zu untermauern.

Handlung um Bankraub in Zürich und FBI-Ermittler

Im Zentrum der Handlung stehen die kriminellen Brüder Paul Galvin und Bobby Galvin. Paul, verkörpert von Jamie Dornan, wählt den Hochsicherheitstresor der Großbank Lindenhof in Zürich als Zielobjekt aus. Um den Tresor prall gefüllt zu erhalten, haben die Brüder im Vorfeld bereits eigene Geldtransporter überfallen.

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Ihnen auf den Fersen ist der in Ungnade gefallene FBI-Agent Jack Strickland, dargestellt von Anthony Mackie. Strickland lässt nichts unversucht, um diesen Coup zu verhindern. Daraus entspinnt sich ein brachialer Wettlauf zwischen den Tätern und dem Ermittler, der den Plot antreibt.

Die Besetzung umfasst neben den Hauptdarstellern auch Sallie Harmsen, Kali Reis, Julius Feldmeier, Hildegard Schroedter, George Bütow, Merlin Leonhardt und Pit Bukowski. Diese starke ensembleartige Besetzung soll die Dynamik der Serie zusätzlich stützen und die verschiedenen Perspektiven der beteiligten Charaktere beleuchten.

Reaktionen und Platzierung im Streaming-Markt

Der Streaming-Dienst Money Heist zählt zu den erfolgreichsten Vertretern des Genres auf Netflix. Die Hauptserie erreichte 710 Millionen gestreamter Stunden und 106 Millionen Views. Nur die drei Staffeln des Phänomens Da kommen an Popularität heran, was den Wettbewerbsdruck für neue Produktionen erhöht.

Die Kritiken zur neuen Serie fallen unterschiedlich aus. Ein Rezensent lobt Jamie Dornan als charismatischen Schauspieler, der die Serie brillant trägt. Der Beitrag wurde zweimal am selben Abend angesehen und als unterhaltsam und temporeich beschrieben, was ihn zu einer der besten Serien des Jahres macht.

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Andererseits wird die Qualität von Apple TV als Treffsicherheit gelobt. Ein anderer Zuschauer betrachtet die Serie als positiv überraschend, auch wenn Anthony Mackie nicht als der schwächste Punkt der Produktion gilt. Die Serie wird insgesamt als gut und fesselnd wahrgenommen, was auf die rasant inszenierten Elemente zurückzuführen ist.

Zukunftsaussichten und Konkurrenzkampf der Streamer

Die Produktion von Dudi Appleton und Jim Keeble stellt einen direkten Versuch dar, im hochkonzentrierten Markt für Krimi- und Heist-Inhalte Fuß zu fassen. Durch die konsequente Ausrichtung auf das Zeitelement und reale Recherchen soll eine Abgrenzung zu anderen, weniger detailorientierten Produktionen erreicht werden.

Fans actiongeladener Thriller finden hier eine neue Option auf Apple TV. Die Frage, ob es der Serie gelingt, den Markt von Netflix nachhaltig zu erschüttern, wird die Zukunft zeigen. Die Kombination aus fesselnder Story um die Bank Lindenhof und dem Einsatz etablierter Schauspieler bietet jedoch ein solides Fundament für potenzielle Zuschauerbindung.