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+++ 10:57 Meloni eröffnet Selenskyj-Telefonat mit wütendem Vorwurf +++ Laut des italienischen "Corriere della Sera" soll die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sehr wütend gewesen sein, dass die Ukraine ihre Verbündeten nicht über Pläne informiert hatte, russische Schiffe in der Nähe von Libyen anzugreifen.

Ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj soll sie mit den Worten "Ich habe wirklich genug davon" begonnen haben. +++ 09:59 Russlands Militär trifft Wohnhaus in Odessa - Tote und Verletzte +++ Die russischen Streitkräfte haben bei einem neuen Angriff auf die Schwarzmeerstadt Odessa nach ukrainischen Angaben mindestens eine Frau getötet und fünf weitere Menschen verletzt. In der Stadt seien ein Wohngebäude, ein Lager mit Kinderspielzeug und ein landwirtschaftliches Anwesen getroffen worden, teilt Militärgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit.

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Zuvor hatten die ukrainischen Behörden auch bei einem Gleitbombenangriff auf Saporischschja von einer getöteten Frau und drei Verletzten berichtet. Die ukrainische Flugabwehr spricht am Morgen von 140 russischen Drohnenangriffen im Land. Dabei seien 101 abgewehrt worden. Das Institute for the Study of War analysiert in seinem Lagebild, dass russische Regierungsvertreter bereits die Voraussetzungen schaffen könnten, um künftige Aggressionen gegen die baltischen Staaten zu rechtfertigen.