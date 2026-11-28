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Auf Fotos des 422. Drohnenregiments der Ukraine ist zu sehen, dass sich der Verkehr auf der von Russland R280 genannten Autobahn an der Ortschaft Tschonhar nahe der Halbinsel Krim staut.

Besonders Lkw stehen dort in einer langen Schlange. Die R280 führt über von den Kreml-Truppen besetzte ukrainische Gebiete nach Russland und ist nach der Zerstörung der Krim-Autobrücke nahezu die einzige Möglichkeit, die Halbinsel von dort aus über den Straßenweg zu versorgen. Die Autobahn steht allerdings unter Dauerfeuer der Ukrainer.

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Der Militärökonom Marcus Keupp schreibt zu den Staus auf X: "Das ist der angestrebte Effekt der Angriffe auf die Kertsch-Brücke: Die russische Logistik wird gezwungen, sich dort zu stauen, was zu Verkehrsstaus in den Angriffszonen führt. Das ultimative Ziel ist es, die Krim logistisch zu isolieren, sodass dort stationierte Truppen ohne Nachschub bleiben.