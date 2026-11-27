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Die Drosselung des US-Satelliteninternets Starshield ist nach Angaben aus Kiew teilweise wieder aufgehoben. Präsident Selenskyj sagt im BBC-Interview, über ukrainisch kontrolliertem Gebiet funktioniere es mit voller Geschwindigkeit, über russisch besetztem Gebiet nicht.

Dort könne die Ukraine anfliegende russische Jetdrohnen nicht abwehren. Das Satelliten-System spielt eine wichtige Rolle bei der Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte an der Front und ist auch für die Steuerung von Drohnen beziehungsweise deren Abwehr wichtig. Während der genaue Hintergrund der wiederholten Drosselung unklar ist, gilt dies doch als ein Mittel der USA, Druck auf die Ukraine für mögliche Zugeständnisse auszuüben. Die EU-Staats- und Regierungschefs brechen ihren Sondergipfel vorzeitig ab.

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Im Streit um den kommenden Gemeinschaftshaushalt liegen die Positionen zu weit auseinander. ntv-Korrespondent Rainer Munz berichtet aus Moskau, wie Russland auf die Uneinigkeit innerhalb der EU reagiert. Die Ukraine spricht sich nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Angriffen auf russische Schiffe in anderen Teilen der Welt mit möglicherweise betroffenen Ländern ab. Die ukrainischen Streitkräfte griffen nie ohne Abstimmung mit anderen Partnern an, sagt er im Interview mit der BBC. Es gebe diplomatische Kontakte.