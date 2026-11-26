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Der ukrainische Militärgeheimdienst warnt vor Gefahren durch das neue russische Satellitennetzwerk Rasswet. Bis 2035 wolle Russland fast 1000 Satelliten in den Orbit bringen, sagt der Vize-Chef des Militärgeheimdienstes Wadym Skibitsky der britischen Zeitung.

"Russland könnte verschiedene Waffensysteme mit Empfängern für dieses Netzwerk ausstatten und weltweit einsetzen", erklärt er und nennt als Beispiel Flug- und Marinedrohnen. Ein solches Netzwerk könnte es theoretisch einer Person in St. Petersburg ermöglichen, eine Drohne über den Flughafen London Heathrow zu steuern, nachdem die Drohne von einem ahnungslosen Kurier nach London gebracht wurde, heißt es weiter. Bisher soll das Netzwerk etwa 30 Satelliten umfassen. Dass es deutlich mehr werden, will die Ukraine den Angaben zufolge verhindern.

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In der Vergangenheit gab es bereits mehrere ukrainische Angriffe auf Anlagen der russischen Raumfahrt. Bundeskanzler Friedrich Merz pocht beim EU-Gipfel in Brüssel erneut auf eine Beteiligung aller EU-Staaten an den Hilfen für die Ukraine. Die Finanzierung Kiews sei "eine Aufgabe, die wir auch gemeinsam leisten müssen", sagt Merz. Zur Europäischen Union "gehören 27 und nicht 23 oder 24", mahnt er.