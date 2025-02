12-Jährige im Skigebiet Tirol vermisst und schwer verletzt gefunden

Ein 12-jähriges Mädchen wurde im Skigebiet St. Johanner Bergbahnen, Harschbichl-Eichenhof in Tirol nach einer vermisstenmeldung gefundenen. Sie war von der Piste abgekommen und in einem Graben gelandet. Das Mädchen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen.

Am 15. Februar 2025 gegen 15.25 Uhr meldete der Vater seiner 12-jährigen Tochter bei der Polizei im Skigebiet St. Johanner Bergbahnen, Harschbichl-Eichenhof, als vermisst. Laut einer Pressemitteilung der Polizei Tirol war das aus Deutschland stammende Vater-Tochter-Gespann gegen 13.45 Uhr auf der Piste 'Rote 2' talwärts unterwegs. Das Mädchen fuhr 100 Meter vor ihrem 40 Jahre alten Vater.

Während dieser über eine Kuppe fuhr, verlor er seine Tochter aus den Augen und glaubte zunächst, dass sie weiter zum Lift gefahren sei. Als er seine Tochter trotz ausgiebiger Suche nicht finden konnte, verständigte er Pistenrettung sowie einen Alpinpolizisten und die Bergrettung St. Johann. Die Suche wurde umgehend aufgenommen. Die 12-Jährige wurde schließlich rund 3 Stunden später, gegen 17.15 Uhr von einem Alpinpolizisten circa 200 Meter unterhalb der vom Vater beschriebenen Stelle in einem mit Wasser bedeckten Graben, etwa 15 Meter neben der Piste, gefunden. Sie war stark unterkühlt, nicht bei vollem Bewusstsein und hatte mehrere Knochenbrüche sowie ein Polytrauma. Das schwer verletzte Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand kam sie wohl aus ungeklärter Ursache, eventuell mit erhöhter Geschwindigkeit, von der Piste ab. Es konnte bislang kein Fremdverschulden festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erpfendorf unter der Telefonnummer 059133 7201 zu melden





nordbayern / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SKIUNFALL VERMISSUNG BERGERETSUNG POLIZEI Tirol

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Columbia, USA: Mädchen (15 und 16) sollen 13-Jährige getötet habenIn der US-Stadt Columbia (South Carolina) werden nach dem Mord an einer 13-Jährigen zwei Teenagerinnen (15 und 16 Jahre alt) festgenommen. Der Chef der örtlichen Polizei nennt die Ermittlungen bei einer Pressekonferenz „brutal, abscheulich, bösartig, grausam, monströs und verstörend”.

Weiterlesen »

14-Jährige von Mädchen-Gang auf Schulflur verprügelt14-Jährige von Mädchen-Gang auf Schulflur verprügelt - Hirnblutung

Weiterlesen »

Mädchen-Mord aus „Fortnite“-Frust: Student ersticht 11-jährige LouiseFrankreich: Der 23-jährige Owen L. gesteht, ein 11-jähriges Mädchen erstochen zu haben, nachdem er beim Online-Spiel „Fortnite“ verloren hatte.

Weiterlesen »

Wintereinbruch: Skigebiet in Brandenburg öffnet am Samstag 220-Meter-AbfahrtDas Skigebiet Diehloer Berge rechnet am Wochenende mit vielen Gästen. Die Piste öffnet nach dem starken Schneefall in Berlin und Brandenburg.

Weiterlesen »

Skifahrer lösen Lawine in Skigebiet Sulden mit riskantem Manöver ausZwei Skifahrer lösten im Skigebiet Sulden, Südtirol, eine Lawine aus und entkamen in letzter Sekunde. Behörden suchen nun nach den fahrlässigen Männern.

Weiterlesen »

Faszinierende Aufnahmen: Sonnen-Spektakel über deutschem SkigebietAm Sonntag war über den Skipisten am Fichtelberg in Oberwiesenthal ein seltenes Naturphänomen zu sehen. Um die Sonne bildete sich ein Halo.

Weiterlesen »