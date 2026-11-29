Aus den Wurzeln vom Sturm Vaia schuf Marco Martalar in Südtirol einen sechs Meter hohen Schädel. „Lacerta Prima“ erinnert an ein urzeitliches Reptil.

Aus den Wurzeln vom Sturm Vaia schuf Marco Martalar in Südtirol einen sechs Meter hohen Schädel.

„Lacerta Prima“ erinnert an ein urzeitliches Reptil. , Wurzeln und Ästen bekannt ist. In Valdaora in Südtirol hat der 55-Jährige nun mit „Lacerta Prima“ einen riesigen Reptilienschädel aus den Wurzeln von Fichten geschaffen, die beimDie Skulptur ist von der Megachirella wachtleri, einem der ältesten bekannten Reptilien, das vor rund 240 Millionen Jahren in der heutigen Dolomitenregion lebte, inspiriert.

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„Lacerta Prima“ bedeutet auf Deutsch „erste Eidechse“. „Dieses Werk trägt eine Botschaft in sich: zu erzählen, wie sehr die Natur ständig in der Lage ist, neue Formen zur Regeneration zu finden. Und uns daran zu erinnern, wie wichtig es ist, die Natur, die uns beherbergt, zu respektieren“, erklärte der Künstler anlässlich der Eröffnung laut „ Das Vorbild war ein kleines Tier von höchstens 15 Zentimetern Länge, dessen Überreste im Jahr 1999 am Kühwiesenkopf entdeckt wurden.