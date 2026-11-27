12 Staffeln und 121 Episoden: Es ist die längste Serie in der gesamten HBO-Geschichte und hat mehr Stars als jede andere
Auch wenn sie in Deutschland deutlich weniger bekannt ist als in den USA, kommt keine HBO-Serie auf so viele Episoden und Gaststars wie diese. Hier erfahrt ihr mehr Details darüber.
Auch wenn sie in Deutschland deutlich weniger bekannt ist als in den USA, kommt keine HBO-Serie auf so viele Episoden und Gaststars wie diese. Hier erfahrt ihr mehr Details darüber.zu einem sehr reichen Mann.
Der heute 79-Jährige hat sich aber nicht einfach auf seinem Vermögen ausgeruht, sondern seinen Alltag selbst zum Thema einer eigenen Serie für HBO gemacht. In Curb Your Enthusiasm, hierzulande erschienen unter dem TitelVon 2000 bis 2024 kam die Serie auf insgesamt 12 Staffeln und 121 Episoden . Damit ist sie die längste HBO-Serie überhaupt.
In der HBO-Serie spielt Larry David den berühmten und wohlhabenden TV-Autor und -Produzenten Larry David, der in Los Angeles vor allem Zeit damit verbringt, seinem Umfeld mit ständigen Diskussionen auf die Nerven zu gehen. Aus dem misanthropischen Weltbild der Hauptfigur entstehen permanent neue unangenehme Situationen, die David früher oder später ins pure Chaos stürzen.
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