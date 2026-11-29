Viele Menschen merken gar nicht, wie oft sie ihr Smartphone jeden Tag entsperren. Mit einer kaum bekannten Android-Funktion könnt ihr euch genau...

Viele Menschen merken gar nicht, wie oft sie ihr Smartphone jeden Tag entsperren. Mit einer kaum bekannten Android-Funktion könnt ihr euch genau das deutlich erleichtern, ohne dabei auf die wichtigsten Sicherheitsfunktionen verzichten zu müssen.

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Hätte ich diesen Android-Trick früher gekannt, hätte ich letzten Jahr ungefähr 730 Minuten an Lebenszeit gespart. Die Rechnung dahinter ist verblüffend einfach. Im Durchschnitt verbringen wir täglich 2,6 Minuten nur damit, unser Telefon zu entsperren . Auf das ganze Jahr gerechnet, summiert sich das auf 56.940 Sekunden oder 949 Minuten.