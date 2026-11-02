Die 1291 Die Schweizer Anlagestiftung investiert in Immobilien mit mindestens 60 Prozent Wohnanteil und legt Wert auf hohe Nachhaltigkeitsstandards.

Die 1291 Die Schweiz er Anlagestiftung mit Sitz in Zürich verfolgt eine klare strategische Ausrichtung im Schweiz er Immobilien markt. Die Stiftung konzentriert sich dabei auf zwei zentrale Anlagegruppen, die sowohl die Wohnnutzung als auch den Ausbau nachhaltiger Projekte priorisieren. Diese Strategie dient dazu, langfristige Renditen zu sichern und gleichzeitig ökologische sowie soziale Standards einzuhalten.

Fokus auf Wohnimmobilien mit Mindestquote

Die Anlagegruppe "Immobilien Schweiz" ist gesamtschweizerisch tätig und investiert in ausgewählte Immobilienobjekte. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einer Zielallokation von mindestens sechzig Prozent auf Wohnnutzung. Neben Wohnräumen werden auch Büroflächen, Dienstleistungsgebäude, Verkaufsflächen sowie Gewerbeimmobilien in das Portfolio aufgenommen. Diese Diversifizierung soll Risiken streuen und stabile Erträge gewährleisten.

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Die strategische Fokussierung auf Wohnraum ergibt sich aus der anhaltend hohen Nachfrage nach geeigneten Wohnflächen in der Schweiz. Durch die klare Vorgabe eines Anteils von mindestens sechzig Prozent kann die Stiftung auf Trends im Wohnmarkt reagieren. Gleichzeitig werden gewerbliche Nutzungen integriert, um die Attraktivität der Objekte für verschiedene Mietergruppen zu erhöhen. Dies schafft eine robuste Basis für die langfristige Wertentwicklung.

Nachhaltige Projekte und ESG-Kriterien

Eine weitere Säule der Strategie bildet die Anlagegruppe "Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz". Diese Gruppe legt den Investitionsfokus auf den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von Neubauprojekten und Projektentwicklungen. Auch hier gilt eine klare Vorgabe: Der Wohnanteil muss mindestens sechzig Prozent betragen. Damit wird sichergestellt, dass neue Bauvorhaben den Bedarf an zeitgemässem Wohnraum decken.

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Alle Immobilien in den Portfolios der Stiftung müssen wesentliche Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen. Dies ist ein zentraler Bestandteil der Anlagestrategie, um einen messbaren Beitrag zur ESG-Performance zu leisten. Die Einhaltung dieser Kriterien dient nicht nur dem Klimaschutz, sondern stärkt auch die langfristige Wertstabilität der Assets. Nachhaltige Gebäude sind oft weniger anfällig für regulatorische Risiken und haben eine höhere Akzeptanz bei Mietern.

Rechtliche Struktur und Aufsicht

Die 1291 Die Schweizer Anlagestiftung ist eine eigenständige Stiftung nach Schweizer Recht. Sie ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen vertreten. Diese Vernetzung ermöglicht den Austausch über branchenspezifische Entwicklungen und Best Practices. Die operative Leitung liegt bei der Geschäftsführung, wobei Dieter Marmet als Geschäftsführer genannt wird. Seine Kontaktdaten sind über die offizielle Webseite der Stiftung erreichbar.

Die Stiftung untersteht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge. Diese behördliche Aufsicht gewährleistet die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und den Schutz der Anlegerinteressen. Die Registrierung der Stiftung erfolgt unter der Nummer 1291. Die Anschrift der Stiftung ist die Feldeggstrasse 26 in 8008 Zürich. Die offizielle Webpräsenz bietet weitere Informationen zur Anlagephilosophie und den aktuellen Entwicklungen.

Informationen für potenzielle Anleger

Es ist wichtig zu betonen, dass die vorliegende Medienmitteilung keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes darstellt. Sie stellt auch keine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Der Text dient ausschliesslich Informationszwecken und kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit Unsicherheiten behaftet sind. Historische Performance-Werte sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Anleger sollten Entscheide über den Kauf neuer Ansprüche ausschliesslich aufgrund der relevanten Prospekte treffen. Diese Prospekte können kostenlos bei der Anlagestiftung bezogen werden. Die Medienmitteilung ist ausschliesslich für das Territorium der Schweiz bestimmt. Für weitere Fragen steht die Geschäftsführung über die genannten Kontaktwege zur Verfügung. Die Stiftung übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu aktualisieren, sofern sich die Umstände nicht grundlegend ändern.