Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Ein greller Feuerball erleuchtet den Nachthimmel über Sankt Petersburg, kurz darauf sind Explosionen zu hören. Nach russischen Behördenangaben werden über Stadt und Region 45 Drohnen abgeschossen.

Eine Frau wird verletzt, an einem Wohnhaus entstehen Schäden. Nach dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt will der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev die Lage seiner Landsleute in dem ostdeutschen Bundesland "aufmerksam beobachten".

Advertisement

Advertisement

"Ich habe bisher keine Alarmsignale aus der ukrainischen Gemeinde gehört", sagt er der "Rheinischen Post". "Auch keine Pläne, Sachsen-Anhalt zu verlassen. " Er fügt mit Blick auf die Mehrheit von AfD und BSW im dortigen Landtag hinzu: "Aber man muss aufmerksam beobachten, wie sich dieser Kreis von Rechtsextremen und Linksextremen plötzlich einigt und in der Ukraine einen gemeinsamen Feind findet. Ich glaube, das wäre eine Katastrophe für die demokratische Ordnung in Deutschland.