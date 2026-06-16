13 MMORPGs bei Steam Next Fest: Embers of the Uncrowned zeigt vielversprechendes Potenzial

Das Steam Next Fest bietet Entwicklern die Möglichkeit, Demo-Versionen ihrer kommenden Titel vorzustellen und dabei Wishlists der Spieler zu farmen. 13 MMORPGs sind dabei, darunter Embers of the Uncrowned, das von Nexon entwickelt wird. Der Titel zeigt vielversprechendes Potenzial und könnte Lost Ark den Rang ablaufen. Der Gameplay-Loop ist interessant und die Besonderheit der eigenen Stadt ist ein Pluspunkt. Der Test läuft nur bis zum 22. Juni 2026 um 19:00 Uhr, also genug Zeit, um sich das MMORPG anzusehen und zu klären, ob hier das nächste Lost Ark warten könnte.

Entwickler nutzen das Steam Next Fest , um Demo-Versionen ihrer kommenden Titel vorzustellen und dabei Wishlists der Spieler zu farmen. 13 MMORPG s sind dabei, darunter Embers of the Uncrowned, das sich selbst als isometrisches Dark-Fantasy- MMORPG bezeichnet.

Die Entwickler von Nexon orientieren sich beim Gameplay nicht nur an Lost Ark, sondern auch an Diablo 4 und Path of Exile 2. Der Titel ist kein Singleplayer-Spiel und kann nur durch Teamwork gegen die mächtigsten Bosse bestanden werden. Eine Besonderheit von Embers of the Uncrowned ist die eigene Stadt, in der es um das Glorieren und die Mächtigung des Hauses geht.

Je besser man darin ist, desto mehr wächst die Siedlung zur Stadt und man erhält neue Gesichter, Skills, Items und den Zugriff auf neue Elemente wie die Verbesserung von Ausrüstung. Der Gameplay-Loop sieht so aus: man läuft, handelt und kämpft gegen Feinde, die mit elementarer Magie ausgelöscht werden. Die Skill-Bäume der Klassen sollen umfangreiche Anpassungen ermöglichen, wodurch man die Klassen individualisieren kann.

Zu den Klassen kommen noch die Gefährten, die man im Spiel rekrutiert und die dann als ebenbürtige Begleiter an der Seite kämpfen. Der Blick mehr in Richtung Diablo 4 und Path of Exile 2 wirkt sinnvoll, da MMORPG-Spieler gerne Charaktere haben, die mit wuchtigen Angriffen den Feinden richtig zusetzen. Gleichzeitig muss Nexon aber auch das größte Problem von Lost Ark lösen: den Grind. Der Test von Embers of the Uncrowned läuft nur bis zum 22.

Juni 2026 um 19:00 Uhr. Genug Zeit, um sich das MMORPG anzusehen und zu klären, ob hier das nächste Lost Ark warten könnte. Habt ihr das MMORPG schon ausprobiert? Falls JA, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr es findet und was sich noch bis zum vollständigen Release tun muss.

Verratet uns außerdem hier, auf welches MMORPG ihr euch derzeit am meisten freut





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