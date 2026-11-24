In Lurup startet ein Zentrum für Quanten, Licht und neue Materialien. Warum schon der nächste Standort geplant wird.

In Lurup sollen aus wissenschaftlichen Ideen erfolgreiche Unternehmen werden. Bund und Stadt investieren Millionen. Ein zweiter Standort ist geplant. Hamburg bekommt eine neue Adresse für Zukunftstechnologien: Das Forschungszentrum Desy hat gemeinsam mit der Wissenschafts- und Wirtschaftsbehörde in Lurup ein Gründungszentrum eröffnet.

Hier sollen aus wissenschaftlichen Ideen neue Unternehmen entstehen. Rund 3000 Quadratmeter stehen den Gründern zur Verfügung. Das Gebäude bietet Arbeitsplätze, Labore und Werkstätten. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Quantentechnologie, Photonik und die Entwicklung neuer Materialien.

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Das Ziel: Wissenschaftliche Erkenntnisse sollen schneller in der Wirtschaft ankommen. Dafür will das Desy die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Industrie stärken.

„So wird aus Know-how noch schneller wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Nutzen“, erklärte Beate Heinemann, Vorsitzende des Desy-Direktoriums. Die neuen Räumlichkeiten sollen Gründern dabei helfen, ihre technologischen Entwicklungen in eigene Unternehmen zu überführen. Bei dem neuen Standort in Lurup soll es nicht bleiben. Desy und die beteiligten Behörden planen bereits ein weiteres Gründungszentrum in Hamburg.

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Es soll zum Jahreswechsel 2027/28 eröffnet werden. Zusammen bilden die beiden Standorte die sogenannte „Desy Innovation Factory“. Entstehen soll nach Angaben der Projektpartner ein „einzigartiges Ökosystem für Deeptech-Innovationen“. Dafür fließen erhebliche öffentliche Mittel: Der Bund fördert das Projekt mit 87,2 Millionen Euro, das Land Hamburg stellt weitere 46,7 Millionen Euro bereit.

Insgesamt sind das 133,9 Millionen Euro. Im Mittelpunkt der Gründungszentren steht die sogenannte Deeptech-Branche. Der englische Begriff „Deep Tech“ ist allerdings nicht eindeutig definiert. Gemeint sind damit unter anderem Technologien, die das Potenzial haben, die Gesellschaft grundlegend zu verändern.

Dazu zählen in diesem Fall beispielsweise Quantentechnologie, Photonik und neuartige Materialien. Mit den beiden Gründungszentren wollen Desy und die Stadt Hamburg die Voraussetzungen schaffen, damit aus solchen Forschungsfeldern neue Unternehmen entstehen können. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo.

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