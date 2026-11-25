Swarovski-Steine, Duftstoffe und ein hoher Preis: Warum Fans von J.Los Lippenpflege enttäuscht sind.

„Beso Bling“ ist der neue Lippenbalsam von „JLO Beauty“ – doch statt Begeisterung erntet die Sängerin eine Menge Kritik. 135 Euro für einen Lippenbalsam – ernsthaft?

Die Beauty- und Hautpflegemarke „JLO Beauty“ der US-Sängerin Jennifer Lopez hat mehrere glitzernde Töpfchen mit Creme für die Lippen herausgebracht, eine Kooperation mit „Swarovski“. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit kommt überhaupt nicht gut an.

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„Beso Bling“ heißt das Produkt, das die „Jenny from the Block”-Sängerin gemeinsam mit der österreichischen Schmuckmarke entwickelte. Eigentlich kostet das Produkt umgerechnet rund 16 Euro. Doch nun wurden die Tiegel mit Glitzersteinen beklebt und kosten 135 Euro. Der Balm, in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich, soll laut „JLO Beauty” die Lippen pflegen, weich machen und ihnen Glanz sowie Feuchtigkeit verleihen.

Nicht nur der Preis, auch die Werbung für das Luxus-Cremchen irritiert die Fans. Im dazugehörigen Werbeclip läuft ausgerechnet ihr Hit „Jenny from the Block“, in dem Jennifer Lopez davon singt, trotz ihres Reichtums am Boden geblieben zu sein. Ein Lipbalm für 135 Euro passt nicht dazu, so der Tenor.

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Außerdem wurde der Clip KI-generiert – Fans regen sich darüber auf, dass sie niemanden engagierte und bezahlte, um ein richtiges Werbevideo dafür zu drehen. Ein Verkaufsschlager ist das teure Lipbalm anscheinend nicht geworden. Auf der Website von „JLO Beauty” gibt es mittlerweile Rabatt bis zu 50 Prozent. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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