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Der Ukraine gelingt nach eigenen Angaben ein folgenschwerer Angriff auf die russische Drohneneinheit "Rubikon". Es will ein Ausbildungszentrum der Spezialeinheit in Berdjansk getroffen haben, so das ukrainische Militär.

Mehr als 30 russische Militärangehörige seien getötet worden. Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht eine Chemieanlage in der russischen Region Samara angegriffen. Der ukrainische Militärgeheimdienst teilte auf Telegram mit, das angegriffene Werk in der Stadt Togliatti stelle Vorprodukte für Sprengstoffe und Munition her. Ukraine-Präsident Selenskyj schränkt per Dekret Berichte über Kriegsschäden an Energieinfrastruktur ein.

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Laut ntv-Reporterin Kavita Sharma soll so verhindert werden, dass Details zu zerstörten Anlagen und Reparaturen öffentlich werden. Doch ist wohl gar nicht so einfach. Das russische Verteidigungsministerium meldet die Einnahme des Dorfes Kolomijzi in der ukrainischen Region Dnipropetrowsk.