14-Jähriger Debütiert in der isländischen Handball-Liga

Arndal junior, gerade einmal 14 Jahre alt, feierte sein Debüt im Profi-Handball für FH Hafnarfjördur gegen Fjölnir. Experten wie Heidmar Felixson sehen in einem frühen Einstieg in den Männerbereich keine Gefahr, sondern eher Vorteile für die Entwicklung der jungen Talente.

Vergangenen Freitag erlebte der skandinavische Profi- Handball ein bemerkenswertes Debüt . Der 38:22-Sieg des isländischen Rekordmeisters FH Hafnarfjördur gegen Fjölnir war nur eine Randnotiz. Der 14-jährige Arndal junior kam so zu seinem Einstand im Profi- Handball . Das Nachwuchstalent blieb ohne Tor und Vorlage, sein Debüt sorgt dennoch für Aufsehen. Ist Erstliga- Handball für einen 14-Jährigen zu früh? SPORT BILD fragte bei Heidmar Felixson (48) nach.

\u0022Wenn die körperlichen Voraussetzungen stimmen, ist das nicht zu früh\u0022, sagt Felixson. \u0022Ich habe mit 14 bei meinem Heimatverein Thor bei den Männern mittrainiert, mit 15 mein erstes Erstliga-Spiel im Handball und mit 16 mein erstes Erstliga-Spiel im Fußball gemacht.\u0022 Felixson entschied sich später für eine Handball-Karriere, für Island spielte er 55 Länderspiele unter anderem bei den Weltmeisterschaften 2001 und 2003. \u0022Ich halte es für junge Nachwuchs-Talente sogar für richtig, wenn sie frühzeitig an den Männerbereich herangeführt werden\u0022, erklärt Hannover-Burgdorfs Co-Trainer. \u0022So lernen sie schon früh, mit den Hierarchien in einer Männerkabine umzugehen. Und die sportliche Anforderung ist auch eine ganz andere.\u0022 Der bislang jüngste Debütant in der Handball-Bundesliga ist Fynn-Luca Nicolaus (21), der inzwischen bei der SG BBM Bietigheim unter Vertrag steht. Der halblinke Rückraumspieler gab am 19. September 2019 als 16-Jähriger gegen die TSV Hannover-Burgdorf seinen Einstand.





