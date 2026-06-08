14-jähriger Junge vermisst - Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung

Der 14-jährige Alexander ist seit Freitag verschwunden. Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen. Alexanders Vater hat in sozialen Netzwerken einen Appell an die Öffentlichkeit gerichtet, um Hilfe bei der Suche nach seinem Sohn zu erhalten.

Der 14-jährige Alexander ist seit Freitag verschwunden. Für seine Familie und Freunde ist das natürlich der Alptraum. Während die nach dem Jugendlichen verzweifelt suchen, hat die Polizei nun eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.

Zudem wendet sich Alexanders Vater Florian Questel (45), Bürgermeister der Gemeinde Ahorntal (2180 Einwohner), in sozialen Netzwerken direkt an die Öffentlichkeit. Der 14-Jährige verließ am Freitag die Wohnung seiner Mutter in Gößweinstein. Auf Facebook schreibt der verzweifelte Vater: Wir brauchen eure Hilfe! Unser Sohn Alexander wird seit dem 05.06.2026 vermisst.

Ich denke, jeder, der selbst Kinder hat, weiß, was man gerade durchmacht. Unsere Bitte richtet sich an alle, die am Freitag mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs waren. Offenbar hat er sein iPhone 12 zerstört. Wer hat ein solches Gerät gefunden?

Dieses Handy ist für uns sehr wichtig, um herauszufinden, wo er sich aufhalten könnte. Jede noch so kleine Information kann helfen, ihn zu finden! Besonders emotional ist der direkte Appell an seinen Sohn: Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Sein Handy ist abgeschaltet.

Lieber Alexander, egal, was passiert ist: Du kannst jederzeit zurückkommen. Es gibt keine Konsequenzen. Mama, Papa und deine Geschwister Jannis (1), Mia (8) und Amelie (10) vermissen dich so sehr. Wir sind alle froh, wenn wir dich wieder umarmen können.

Alexander soll zuletzt folgende Kleidung getragen haben: hellblaue Hose, schwarze Turnschuhe, blau-graues T-Shirt und eine schwarze Bomberjacke von Alpha Industries. Die Polizei überprüft derzeit alle bekannten Anlaufadressen. Die Polizei appelliert nun dringend an mögliche Zeugen: Wer Alexander gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, soll sich umgehend bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle melden. Telefon: (09194) 7388-0.





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