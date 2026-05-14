14-Jähriger soll Pädagogin in Österreich vergewaltigt haben

Ein 14-jähriger Junge soll in Österreich eine mehr als zehn Jahre ältere Pädagogin geschwängert haben. Die verbotene Liebe kam letztlich durch eine Tragödie heraus – die Frau hat ihr ungeborenes Kind verloren. Jetzt wurde die Polizei in dem Fall hinzugezogen. Denn die ungleiche Beziehung könnte nach einer Anzeige strafrechtliche Konsequenzen haben: Diese ist zwar an sich erlaubt, solange der 14-Jährige sein Einverständnis für die sexuellen Handlungen gab, doch die Kindergärtnerin aus Wien hat sich aufgrund ihrer Position mutmaßlich des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses schuldig gemacht. Dafür droht der Frau in Österreich selbst die Strafe des öffentlichen Rechts. Sie selbst habe die Liaison und den Verlust des gemeinsamen Kindes den Behörden gemeldet, wie die „Kronen Zeitung“ am Donnerstag berichtete.

Ein 14-jähriger Junge soll in Österreich eine mehr als zehn Jahre ältere Pädagogin geschwängert haben. Die verbotene Liebe kam letztlich durch eine Tragödie heraus – die Frau hat ihr ungeborenes Kind verloren.

Jetzt wurde die Polizei in dem Fall hinzugezogen. Denn die ungleiche Beziehung könnte nach einer Anzeige strafrechtliche Konsequenzen haben: Diese ist zwar an sich erlaubt, solange der 14-Jährige sein Einverständnis für die sexuellen Handlungen gab, doch die Kindergärtnerin aus Wien hat sich aufgrund ihrer Position mutmaßlich des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses schuldig gemacht. Dafür droht der Frau in Österreich selbst die Strafe des öffentlichen Rechts.

Sie selbst habe die Liaison und den Verlust des gemeinsamen Kindes den Behörden gemeldet, wie die „Kronen Zeitung“ am Donnerstag berichtete. Demnach habe sich das Paar bei einer gemeinsamen Freizeitgestaltung auf einem der etwa 15 Bildungscampusse in Wien kennengelernt. Ob sie dabei womöglich die Aufsicht über die jungen Teilnehmer hatte oder selbst privat dort war, ist allerdings unklar. Danach habe es jedenfalls „verliebte Blicke und Getuschel“ gegeben, hieß es





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Austria Pedophilia Abuse Minor Teacher

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