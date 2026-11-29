Ein 14-Jähriger ist bei einem Unfall in einem Freizeitbad auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Zwei Besucher fanden den Jungen am Samstag leblos in einer Wildwasserrutsche, wie die Polizei mitteilte.

Ein 14-Jähriger ist bei einem Unfall in einem Freizeitbad auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Zwei Besucher fanden den Jungen am Samstag leblos in einer Wildwasserrutsche, wie die Polizei mitteilte.

Er war den Angaben zufolge als Teilnehmer einer Jugendgruppe in dem Schwimmbad in Albstadt im Zollernalbkreis zu Besuch. Ersthelfer und Sanitäter versuchten ihn demnach zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Auch ein Rettungshubschrauber und mehrere Notärzte waren im Einsatz. Psychologen kümmerten sich um die Jugendgruppe und die Ersthelfer.

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An dem Ausflug der Gruppe nahmen laut Polizei etwa 15 bis 20 Menschen teil. Laut einem Polizeisprecher wurde der Junge in einem Zwischenbecken inmitten der Wasserrutsche des Bads gefunden. Das Becken verbinde zwei Wildwasserabschnitte miteinander. Dort staue sich das Wasser und die Strömung sei nicht so stark wie in den anderen Abschnitten, erklärte der Sprecher.