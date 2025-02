14-Jähriger von syrischem Staatsbürger erstochen

In Villach, Österreich, wurde am Samstagnachmittag ein 14-jähriger Junge von einem 23-jährigen aufenthaltsberechtigten syrischen Staatsbürger erstochen. Der Täter attackierte zudem weitere Passanten, wobei eine Person in Not-Operation liegt und weitere schwer verletzt sind. Die Stimmung in der Stadt ist gespenstisch.

Ein 14-jähriger Junge wurde am Samstagnachmittag erstochen. Der Täter, ein 23-jähriger aufenthaltsberechtigter syrischer Staatsbürger, wurde festgenommen. Vor der Tat hatte er weitere Passanten attackiert. Eine Person befindet sich derzeit in Not-Operation, weitere Menschen sind schwer verletzt. Alle Opfer sind Männer. Die Stimmung in Villach nach der Tat ist gespenstisch.

Die „Kleine Zeitung“ zitiert einen Augenzeugen, der ein Restaurant in der Nähe des Hauptplatzes besitzt: „Es war wie in einem Horrorfilm. Alles ging schnell, eine Person soll aus einem Auto gesprungen sein und daraufhin sind mehrere Menschen geflüchtet. Unsere Mitarbeiterin hat das Lokal versperrt und die Gäste drinnen behalten.“ Am Abend sollen weitere Informationen bekannt gegeben werden. Sprecher Rainer Dionisio zeigte sich fassungslos: „So etwas habe ich in 20 Jahren Pressearbeit noch nie gesehen. Die Tat ist beispiellos für das Bundesland Kärnten.“ Zwischenzeitlich wurde nach einem weiteren potenziellen Messerstecher gesucht. Inzwischen gehen die Beamten von einem einzelnen Täter aus. Ein Landsmann des Messer-Killers wurde unterdessen zum Helden. „Ein 42-jähriger Essenslieferant, der ebenfalls Syrer ist, beobachtete die Tat. Daraufhin fuhr er den Täter mit seinem Fahrzeug an“, so Dionisio. Das Motiv des mutigen Retters: „Damit nicht noch mehr passiert.“ Über den Messer-Mörder ist bislang wenig bekannt. Laut eines Asylberechtigten-Ausweises ist er in einer Unterkunft in Langauen wohnhaft. „Videos von der Festnahme zeigen, wie der Täter lacht“, sagt Rainer Dionisio. Es gebe Hinweise auf Allahu-Akbar-Rufe bei der Tat





BILD_Sport / 🏆 43. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Mord Villach Österreich Syrischer Staatsbürger Messerstecher

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Messerstecherei in Dachau: 24-Jähriger schwer verletzt, 40-jähriger Afghaner festgenommenEin 24-jähriger Mann wurde am Sonntag in einer Gemeinschaftsunterkunft in Dachau durch Messerstiche schwer verletzt. Die Polizei nahm einen 40-jährigen Mann aus Afghanistan fest. Der Tatverdächtige steht unter dringendem Tatverdacht und befindet sich in Haft.

Weiterlesen »

71-Jähriger bei Skiunfall in Österreich gestorbenEin 67-jähriger Mann aus Petershagen ist bei einem Skiunfall in Österreich ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag in Neustift im Stubaital. Nach Angaben der österreichischen Polizei war der 67-Jährige auf einer extrem anspruchsvollen Skiroute unterwegs, als es zum folgenreichen Sturz kam. Der Mann wurde in ein Krankenhaus in Innsbruck geflogen, wo er am selben Abend starb.

Weiterlesen »

Mann attackiert Passanten in Österreich - 14-Jähriger stirbtEin junger Mann soll im Zentrum der Stadt Villach Menschen attackiert haben. Ein Jugendlicher stirbt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Weiterlesen »

Bundesregierung stoppt Einreise von Hunderten afghanischer StaatsbürgerKurz vor der Bundestagswahl hat die Bundesregierung die Einreise von Hunderten afghanischen Staatsbürgern nach Deutschland offenbar gestoppt. Zwei geplante Charterflüge wurden laut Welt am Sonntag storniert. Als Gründe werden die aktuelle Lage an Flughäfen, Kapazitäten zur Unterbringung und die Bereitstellung von Flugzeugen genannt. In diplomatischen Kreisen wird von einem Wahlkampfmanöver gesprochen, da die weitere Masseneinreise politisch nicht mehr vertretbar sei.

Weiterlesen »

Neue Staatsbürger, neue WahlmöglichkeitenEin Interview mit Ernad Deni Comaga, einem kürzlich eingebürgerten Bosnier, der zum ersten Mal in Deutschland wählen darf. Die Serie „Zweite Heimat, erste Wahl“ beleuchtet die Perspektiven neuer Staatsbürger in Deutschland und ihre Rolle in der Gesellschaft.

Weiterlesen »

Neue Staatsbürger, neues WahlrechtDie ntv.de Interview-Serie 'Zweite Heimat, erste Wahl' befasst sich mit den politischen Präferenzen und der Rolle neuer Staatsbürger in der deutschen Gesellschaft. Im Fokus steht Tanja Katkowa, die nach 22 Jahren in Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt hat.

Weiterlesen »