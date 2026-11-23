Der Streaming-Dienst Spotify ist der tägliche Begleiter für Musikfreunde oder Anhänger des gesprochenen Worts in Form von Podcasts. Mit einigen...

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Der Streaming-Dienst Spotify ist der tägliche Begleiter für Musikfreunde oder Anhänger des gesprochenen Worts in Form von Podcasts. Mit einigen Tricks kann man das Hörerlebnis bei Spotify noch besser gestalten und alles aus dem Musikdienst herausholen.ist im Prinzip einfach. Man benötigt lediglich einen Account, startet die App oder loggt sich im Browser ein und sucht sein Lieblingslied heraus, startet eine Playlist oder lässt sich von den Musikvorschlägen leiten. Doch mit einigen Handgriffen wird der musikalische Genuss noch besser.

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, anstatt sie aus dem Internet zu streamen. Das spart zum einen das Datenvolumen und zum anderen verhindert man so öde Pausen, falls es gerade keinen Internetempfang gibt. Alle gespeicherten Inhalte findet man, wenn man in der Bibliothek oben den entsprechenden Filter setzt. Manchmal streikt die Spotify-App, wenn die Internetverbindung sehr schlecht ist.

Auch Lieder für die Offline-Wiedergabe kann man so nicht aussuchen, da das Menü nicht reagiert. Das kann man verhindern, indem man kurz den Flugmodus aktiviert und somit dieDie Download-Funktion steht nur für gesamte Alben, Wiedergabelisten oder andere Song-Pakete zur Verfügung. Manchmal möchte man jedoch nur ein einzelnes Lied speichern und nicht die anderen Tracks aus der gleichen Liste. Dafür bietet Spotify keine Funktion.

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Ihr könnt das aber umgehen, indem ihr den bestimmten Track einfach. Steuert dafür die Einstellungen an und scrollt herunter bis zum Abschnitt „Audioqualität“. Dort könnt ihr die Qualitätsstufen getrennt für die Wiedergabe im WLAN und in mobilen Daten ändern. Für unterwegs könnt ihr zusätzlich die automatische Qualitätsanpassung auswählen, die sich nach der Stärke der aktuellen Internetverbindung richtet.

Spotify bietet für Premium-Nutzer jetzt auch verlustfreie Wiedergabe in Lossless-Qualität an – und zwar ohne Aufpreis.. So könnt ihr die Klangqualität nach dem gewünschten Genre ausrichten. Steuert hierfür die Einstellungen der Streaming-App an, scrollt herunter zum Abschnitt „Audioqualität“ und ruft den „Equalizer“-Bereich auf. Hier könnt ihr aus einer der vorgegebenen Klangoptionen auswählen.

Bei manchen Tracks spielt die Spotify-App ein kleines Musik-Video im Wiedergabefenster ab. Falls euch das stört oder ihr generell lieber nur das Cover sehen wollt, schaltet die Option aus. Steuert dafür die Einstellungen an und öffnet den Bereich „Inhalte und Anzeige“ . Dort könnt ihr Canvas-Videos für Musik und Podcasts getrennt ein- oder ausschalten.

Bei all den Konzerten und Touren in Deutschland verliert man leicht den Überblick. Spotify informiert euch darüber, wenn ein Künstler bei euch in der Nähe ein Konzert spielt. Läuft ein Lied, scrollt ihr im Wiedergabefenster nach unten. Dort findet ihr zunächst die „Informationen zum Künstler“ mit einer kurzen Biografie.

Darunter gibt es den: Sucht nur nach Ergebnissen, die in dem Jahr veröffentlicht wurden Spotify hat einige der erweiterten Suchoperatoren wie AND und NOT offiziell abgeschafft. Auch die übrigen Operatoren wie year: oder genre: funktionieren nicht immer zuverlässig – manche Nutzer berichten, dass sie zeitweise keine Ergebnisse liefern. Die Kombination mit + und - kann daher ebenfalls Probleme machen.

Probiert es einfach aus – wenn es klappt, ist es ein mächtiges Werkzeug. Im Wiedergabefenster werden die Lyrics mittlerweile direkt Zeile für Zeile auf dem Now-Playing-Bildschirm eingeblendet. Der aktuell gesungene Part wird farblich markiert. Wer lieber die klassische Ansicht ohne Lyrics haben möchte, kann die Funktion über das 3-Punkte-Menü oben rechts deaktivieren.

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Wischt ihr im Wiedergabefenster nach oben, seht ihr einen größeren Textausschnitt. Der Klanggenuss steht und fällt oft mit dem Übergang zwischen zwei Liedern. Besonders bei Live-Songs stört eine kurze Pause gewaltig. In der Spotify-App kann manfür einen nahtlosen Übergang aktivieren.

Steuert dafür die Einstellungen an und schaltet die Funktion „Nahtlose Wiedergabe“ ein. Danach könnt ihr per Regler selbst die Sekunden für den Übergang von einem Lied zum nächsten auswählen. Manchmal möchte man mit seinem Lieblings-Podcast oder entspannter Musik einschlafen. Spotify eignet sich dabei als Einschlaf-Hilfe und bietet eine Timer-Funktion an.

Diese versteckt sich etwas: Im Wiedergabefenster tippt ihr rechts oben auf die drei Punkte, danach wählt ihr dieAm nächsten Morgen könnt ihr euch dann wieder von euren Lieblingsliedern wecken lassen. Spotify selbst bietet keine eigene Weckerfunktion, daher müsst ihr hierfür einen kleinen Umweg gehen.greifen auf die „Uhr“-App von Google zu. Über die „Wecker“-Option tippt ihr auf das Feld zum Ändern des Wecktons.

Hierüber kann man die Wecker-App mit Spotify verbinden.können auf Drittanbieter-Apps wie „Music Alarm Clock for Spotify“ aus dem App Store zurückgreifen, um sich mit Spotify-Musik wecken zu lassen. , damit ihr sie in der Spotify-App anhören könnt. Dafür speichert ihr die Song-Dateien zunächst in einem Format wie MP3 auf dem Gerät. In den Spotify-Einstellungen aktiviert ihr dann die Option „Aktiviere Audiodateien auf diesem Gerät“.

Spotify erkennt die Lieder auf dem Smartphone automatisch und fügt sie der Bibliothek im Ordner „Lokale Dateien“ als Playlist hinzu. Damit die Lieder richtig angezeigt werden, solltet ihr sicherstellen, dass Daten wie der Titel und der Interpret korrekt gespeichert sind. Bei MP3-Dateien geht das