14 Top-CEOs begleiteten Trump nach China, um den Iran-Krieg, das von China bedrohte Taiwan und die zuletzt durch Trumps Zollhämmer und Xis Gegenschläge belasteten Wirtschaftsbeziehungen der Supermächte zu verhandeln.

Der Wert ihrer Konzerne beläuft sich auf insgesamt 15 Billionen Dollar! 14 Top-CEOs begleiteten Trump nach China : David Solomon (64, Goldman Sachs ), Sanjay Mehrotra (67, Micron), Brian Sikes (Alter unbekannt, Cargill), Michael Miebach (Alter unbekannt, Mastercard ), Jacob Thaysen (Alter unbekannt, Illumina), Kelly Ortberg (66, Boeing ), Larry Culp (63, GE Aerospace), Jane Fraser (58, Citigroup ), Cristiano Amon (55, Qualcomm), Ryan McInerney (Alter unbekannt, Visa), Tim Cook (65, Apple ), Elon Musk (54, Tesla ), Stephen A. Schwarzman (79, Blackstone ), Jen-Hsun Huang (63, Nvidia ).

Großer Gipfel zwischen China und den USA! Die Präsidenten Xi Jinping (72) und Donald Trump (79) verhandeln in Peking über die großen Brandherde der Welt: den Iran-Krieg, das von China bedrohte Taiwan und die zuletzt durch Trumps Zollhämmer und Xis Gegenschläge belasteten Wirtschaftsbeziehungen der Supermächte. Ins Auge fiel jedoch auch die Riesendelegation, die mit dem US-Präsidenten in der „Air Force One“ nach China reiste.

Besonders eine Szene zeigte die geballte Macht Amerikas auf den Stufen der Großen Halle des Volkes, während die Staatschefs vorbeimarschierten. Hochkarätig besetzt war zunächst Trumps Regierungs- und Beraterteam. Dabei waren Außenminister Marco Rubio (54), Finanzminister Scott Bessent (63), Pentagon-Chef Pete Hegseth (45), Top-Berater Stephen Miller (40) und Kommunikationsdirektor Steven Cheung (43). Auch Präsidentensohn Eric Trump (42), Chef der „Trump Organization“, und dessen Frau Lara Trump (43) reisten mit.

Diplomaten bewerteten diesen Familienauftritt als ungewöhnlich für eine Staatsvisite – auch wegen möglicher privatwirtschaftlicher „Trump-Deals“. Einige von Trumps Regierungsmitgliedern standen auch auf der Treppe: Kriegsminister Pete Hegseth (45), Finanzminister Scott Bessent (63) und Außenminister Marco Rubio (54, v.l.n.r. ). Im Hintergrund: Nvidia-Chef Jen-Hsun Huan





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