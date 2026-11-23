Wenn der Aichacher Christkindlmarkt eröffnet wird, ist auch Laura Wagner mit einer Engelschar mit dabei. Diese Aufgaben haben die Kinder bis Weihnachten.

15 Engel und ein Christkind: Warum der Aichach er Christkindlmarkt für Laura ganz besonders wird Wenn der Aichach er Christkindlmarkt eröffnet wird, ist auch Laura Wagner mit einer Engelschar mit dabei.

Diese Aufgaben haben die Kinder bis Weihnachten. Der Aichacher Christkindlmarkt startet am Freitag, 27. November. Die Eröffnung übernehmen das Aichacher Christkind mit seiner Engelschar und Bürgermeister Josef Dußmann.

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Das Christkind heißt in diesem Jahr Laura Wagner. Sie hat sich besonders auf diesen Moment gefreut.mitteilt, spielt Laura seit drei Jahren Querflöte in der Musikschule, trifft gerne Freunde und ist bei den Ministranten in der Aichacher Stadtpfarrkirche aktiv. Laura freute sich schon seit Jahren darauf, das Aichacher Christkind zu sein. Ihr gefällt besonders am Christkind-Dasein, dass sie dadurch auch ein Vorbild ist.

Es ist für sie ein besonders schönes Gefühl, gemeinsam mit der Engelschar – heuer sind es insgesamt 15 kleine und größere Engelchen – den Aichacher Christkindlmarkt zu eröffnen. Laura und ihre Engel sind auch beim Rathausadventskalender gefordert. Ab Dienstag, 1. Dezember, öffnet der Nikolaus täglich um 17.30 Uhr mit den Engeln ein Fenster des Kalenders.

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Dazu erzählt der Nikolaus weihnachtliche Geschichten und Gedichte, es gibt Live-Musik und eine süße Überraschung für die Kinder. Die Bilder des inzwischen 30. Rathausadventskalenders werden in diesem Jahr von Mitgliedern des Kunstvereins Aichach und katholischen Einrichtungen unter dem Motto „Kunst und Kirche“ gestaltet. An diesem Sonntag, 29.

November, geht es in Aichach auch um den guten Zweck. Beim Alternativen Christkindlmarkt am Schlossplatz verkaufen Vereine und karitative Einrichtungen von 13 bis 20 Uhr allerlei Weihnachtliches.

Außerdem ist am gleichen Tag von 13 bis 17 Uhr verkaufsoffener Sonntag in Aichach. Der Christkindlmarkt rund um das historische Rathaus hat bis 29. Dezember zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Donnerstag 17 bis 20 Uhr, Freitag 17 bis 21 Uhr, Samstag 16 bis 21 Uhr und Sonntag 14 bis 20 Uhr. Am 24. und 25.

Dezember hat der Markt geschlossen, am 2. Weihnachtsfeiertag ist er von 16 bis 21 Uhr geöffnet.