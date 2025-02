15-Euro-Mindestlohn: Bäckermeister Exner kritisiert Pläne im ZDF-Talk

In der ZDF-Sendung „hart aber fair 360“ kritisierte Bäckermeister Tobias Exner die geplanten Pläne für einen Mindestlohn von 15 Euro. Er argumentierte, dass das für ihn als Arbeitgeber unwirtschaftlich wäre, da er seinen gut ausgebildeten Mitarbeitern auch mehr als 15 Euro zahlen müsste, während Geflüchtete möglicherweise nicht den Mindestlohn erwirtschaften könnten. Wirtschaftsminister Robert Habeck hingegen betonte, dass der steigende Mindestlohn die hohe Inflation der letzten Jahre ausgleichen soll und eine Untergrenze für ein menschenwürdiges Einkommen in Vollzeitarbeit schaffen soll.

Er forderte von Wirtschaftsminister Robert Habeck, die Lohnnebenkosten zu senken und die Steuerlast für Arbeitnehmer zu reduzieren. Habeck hingegen betonte, dass der steigende Mindestlohn die hohe Inflation der letzten Jahre ausgleichen soll und eine Untergrenze für ein menschenwürdiges Einkommen in Vollzeitarbeit schaffen soll.In derselben Sendung diskutierte Habeck mit Terrorismus-Experten Peter Neumann und Außenministerin Annalena Baerbock über den Anschlag in München und die politische Situation in Deutschland. Neumann kritisierte das System und forderte eine Erhöhung der Integrationsleistung und eine Senkung der Flüchtlingszahlen. Baerbock äußerte sich zum außenpolitischen Kurs der USA und insbesondere zu den Äußerungen von US-Vizepräsident J.D. Vance auf der Sicherheitskonferenz in München. Moderatorin Dunja Hayali bezeichnete Baerbocks Aussage als „Wunschdenken“.Alice Weidel, Spitzenkandidatin der AfD, wurde in der ZDF-Sendung „Kartext“ von Moderatorin Dunja Hayali auf Robert Habeck angesprochen. Es kam zu einer skurrilen Szene zwischen den Kanzlerkandidaten, als Weidel vehement verneinte, dass man sich im Politiker-Alltag öfter treffe. In einer anderen ZDF-Sendung, „Klartext“, wurde Alice Weidel von einem Pflegeheimleiter in einer Diskussion über das Parteiprogramm der AfD hart hinterfragt





