Nach dem Leichen-Fund in einer leerstehenden Schule in Bergheim soll es Hinweise auf ein Video geben, das den Toten zeigen soll.

Nach dem Leichen-Fund in einer leerstehenden Schule in Bergheim soll es jetzt Hinweise auf ein Video geben, das den Toten zeigen soll. Die Polizei entdeckte am Donnerstag die Leiche – einen 38 Jahre alten Mann.

Am Körper des Toten fanden die Ermittler Spuren von Gewalteinwirkung. Nach der Entdeckung der Leiche hatten Einsatzkräfte der Polizei den Fundort und die Kriminaltechnik Spuren gesichert. Noch am selben Abend wurde nach Polizeiangaben ein 15-Jähriger festgenommen. Aktuell prüft die Staatsanwaltschaft, ob ein Haftbefehl gegen ihn erlassen werden kann.

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Bei dem Opfer soll es sich nach Informationen der Bild-Zeitung um einen Obdachlosen handeln, der in der Schule regelmäßig Schutz vor Kälte sucht. Auf einem Handyvideo soll zu erkennen sein, wie der Mann leblos auf den schmutzigen Boden eines leeren Klassenzimmers liegt. Eine männliche Stimme soll sagen:"Das Video soll über die Sozialen Medien verschickt worden sein. Eine Mutter soll die geteilten Aufnahmen bei ihrer Tochter auf dem Handy gefunden haben und daraufhin die Polizei gerufen haben.