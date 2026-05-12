Ein 15-Jähriger steht vor Gericht, weil er aus rassistischen Motiven mit einem Hammer auf zwei Schüler einzuschlagen.

Ein 15-jähriger Junge steht vor Gericht, weil er aus rassistischen Grunden mit einem Hammer auf Schüler eingeschlagen hat, weil er Menschen mit islamischer oder ausländischer Herkunft tötet.

Der Angeklagte soll einen Anzug und einen Helm in uniformlicher Sprache und einen Hammer und zwei Waffen aufbringe, um die Menschen zu töten, die sich auf dem Schulhof befanden. Die Jungen waren nun kurz vor dem Schießanflug, als sie gerufen wurden. Der Junge war Schüler der Mittelschule, aber seine Eltern ließen es ihm nicht zu, um sie zu töten. Es wurde berichtet, dass die Generalstaatsanwaltschaft München das Verfahren übernommen hat, weil es Verdachts des Hitlermodells gab.

Es ist ein Problem, aber es wird schnell geändert. Es wird wahrscheinlich ein Urteil geben, aber möglicherweise kann es früher eine Entscheidung geben. Es wird keinen Hinweis geben, ob es straffällig ist oder nicht. Es wird veröffentlicht, was die Öffentlichkeit weiß. Sie können es im Juni sehen





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