15 Yıllık Windows 10 Bilgisayarı Hızlandırmak İçin SSD Disk

Yazar, 15 yıllık bir Windows 10 bilgisayarın yavaş performansını gidermek için SSD diski kullanmayı düşünüyor. Bilgisayarın ana görevi, Word, Excel ve internette gezinmek olduğu için yeni bir bilgisayar yerine mevcut bilgisayarın hızlandırılmasını tercih ediyor. Bilgisayar donanımı hakkında bilgi vererek SSD diski satın alırken dikkat edilmesi gereken hususları öğrenebilmesi için okuyucularından yardım istiyor.

Merhaba, size bir konuda yardımcı olmanızı rica ediyorum. Yaklaşık 15 yıllık bir Windows 10 64 bit bilgisayarım son zamanlarda aşırı yavaşladı. Bu yavaşlama başlangıç aşamasında yani uygulamalar çalıştırılmadan önce bile gözleniyor. Başlangıçta, tüm temizleme işlemleri, sıkıştırma işlemleri, otomatik başlatma uygulamalarının devre dışı bırakılması gibi yöntemler denedim ancak hiçbir sonuç alamadım. Şu an için yavaşlamanın sebebi olarak sabit disk olduğunu düşünüyorum.

1 TB kapasiteli disk neredeyse boş ve iki parçalara ayrılmış durumda, biri sadece Windows için ayrılmış durumda. Bu durumda, bilgisayarımın bir ikinci el SSD diski ile yeniden canlanması umuduyla bu konuda yardımcı olmanızı rica ediyorum. Amaç, bilgisayarın maliyet açısından en düşük yoldan önemli ölçüde hızlandırılması. Bilgisayarın kendisi artık pek bir değeri yok, ancak sadece Word, Excel ve internette nadiren oyun oynamak için kullanıyoruz (bazen Diablo 2 oynarız). Bilgisayarımızı doğrudan atmak yerine, en az maliyetle onu hızlandırmak istiyoruz. Bilgisayarımın şu anki donanımı şunlardır (Umarım bu bilgiler yeterlidir): CPU: Intel Core i5 3350P anakart: Acer Aspire MC 605 RAM: 6 GB DDR3 1600 (Yakın zamanda 2 x 8 GB'a yükseltilecek) Size bu konuda yardımcı olmanızı rica ediyorum. SSD diski satın alırken nelere dikkat etmeliyim? Bu konuda pek bilgim yok. Kapasite olarak 500 GB'lık bir disk yeterli olur. Tüm önerileriniz için teşekkür ederim. En iyi duygularımla Quintu





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SSD Bilgisayar Hızlandırması Windows 10 Donanım Güncellemesi İnternet Ve Uygulama Kullanımı

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