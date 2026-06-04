150 000 HSV‑Mitglieder: Kuriose Fakten und regionale Schwerpunkte

Zum 150‑Tausend‑Mitglieder‑Jubiläum des Hamburger Sportvereins: Demografische Highlights, Rekorde und internationale Präsenz

Der Hamburger Sport verein feierte kürzlich ein bemerkenswertes Jubiläum: Vor knapp drei Jahren, im September 2023, wurde die beeindruckende Schwelle von 100 000 Mitgliedern überschritten. Nun, zum Anlass des 150‑000‑Mitglieder‑Meilensteins, lässt der Verein einen Blick auf seine vielfältige und teils kuriose Mitgliederlandschaft fallen.

Die durchschnittliche Alterszahl eines HSV‑Mitglieds liegt bei erstaunlichen 37 Jahren - mit Namen, die häufig entweder Nicole oder Michael lauten. Interessanterweise ist das Bundesland Schleswig‑Holstein das Zuhause von mehr Unterstützern (38 299) als das nahegelegene Hamburg (37 768). Damit steht das nördlichste Bundesland an der Spitze, gefolgt von Niedersachsen mit 29 916 Mitgliedern und Nordrhein‑Westfalen mit 8 717.

Diese Verteilung zeigt die starke regionale Verankerung des HSV, der sich trotz seiner weltweiten Bekanntheit vor allem im Norden Deutschlands stark verankert hat





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