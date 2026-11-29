+++ 16:02 Estlands Premier: 'Wie kann man kriegsmüde werden, wenn man in einem beheizten Raum sitzt?'
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Der estnische Ministerpräsident Kristen Michal hat sein Unverständnis darüber geäußert, wie Europäer, die in Sicherheit und Komfort leben, des Krieges überdrüssig werden könnten - während die Ukraine r tagtäglich dessen Folgen ertragen müssen.
"Wie kann man des Krieges müde werden, wenn man in einem beheizten Raum sitzt, in Frieden und Ruhe, mit fließendem Wasser und der Möglichkeit fernzusehen? ", sagte Michael laut einem Bericht der britischen Zeitung "". "In der Ukraine kämpfen Menschen gegen Russland für ihre Freiheit; Zivilisten sterben. Es gibt dort weder Heizung noch Strom noch eine funktionierende Wasserversorgung.
Und wer wird da müde? Etwa derjenige, der im beheizten Raum sitzt? Das kommt nicht infrage.
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