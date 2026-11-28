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Russland hat nach eigenen Angaben ein Umspannwerk in Kiew und ein Wärmekraftwerk in der Hauptstadtregion angegriffen. Außerdem sei ein Schiff mit militärischer Fracht im Schwarzen Meer getroffen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Russland hat in den Monaten Oktober und November jeweils so viele Brücken in der Ukraine angegriffen wie seit vier Jahren nicht mehr. Zuletzt wurden die strategisch wichtigen Bauwerke vor allem in der Hauptstadt Kiew ins Visier genommen, wie aus einer Analyse der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Zahlen der Nichtregierungsorganisation Acled hervorgeht. Im Sommer hatte die Ukraine demnach ihrerseits in russisch besetzten Gebieten und an der Front vermehrt Brücken angegriffen. Die Angaben stützen sich auf Acled-Zahlen bis zum 20.

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November dieses Jahres. Sie beruhen auf mehreren Quellen, darunter Medienberichten. Insgesamt attackierte die russische Armee gemäß den Acled-Zahlen seit Jahresbeginn etwa 40 Brücken im Nachbarland und damit etwa so viele wie in den beiden Vorjahreszeiträumen. Im Oktober und im November allerdings stieg die Zahl der monatlichen Angriffe auf Brücken auf jeweils mehr als zehn an.