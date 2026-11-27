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Neun ukrainische Kinder sind dank der Vermittlung der US-First Lady Melania Trump aus den von Russland besetzten Gebieten und aus Russland in die Ukraine zurückgekehrt, gibt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf X bekannt.

Selenskyj erklärte, die Kinder seien aus der von Russland besetzten Krim sowie aus Teilen der Oblasten Saporischschja und Cherson zurückgebracht worden. Das jüngste der zurückgekehrten Kinder ist demnach acht Jahre alt. Der Präsident dankte Melania Trump für ihre Unterstützung und Vermittlung sowie dem ukrainischen Ombudsmann Dmytro Lubinets, der Initiative "Bring Kids Back UA" und internationalen Partnern. Laut Selenskyj hat die Ukraine die Rückkehr von 2875 Kindern erreicht, wobei der Präsident den zeitlichen Rahmen nicht näher spezifizierte.

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"Wir denken an jeden Einzelnen. Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um sie zu finden und zu ihren Familien und Angehörigen zurückzubringen", sagte Selenskyj. Der Satiriker Jacques Tilly will trotz seiner Verurteilung durch ein russisches Gericht auch künftig beim Karneval Kremlchef Wladimir Putin kritisieren.