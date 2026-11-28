Vincent Kompany hat Sorgen im Sturm! Doch beim FC Bayern drängt ein 16-jähriges Mega-Talent in den Profi-Kader. Ist er die Lösung für das Hamburg-Spiel?

Lange mussten Nachwuchskräfte in der Offensive des deutschen Rekordmeisters auf eine solche Gelegenheit warten. Aktuell winken den jungen Wilden desreichlich Einsatzminuten auf dem Rasen.

Allerdings gibt es dabei ein gewaltiges Problem: Coach Vincent Kompany mangelte es kürzlich selbst bei den eigenen Junioren an echten Alternativen. Auf der Außenbahn hinterließ Tim Binder bislang kaum bleibenden Eindruck. Ebenso wenig deutet bei Noah Codjo-Evora momentan darauf hin, dass ihm der ganz große Durchbruch bevorsteht. Die Ursache dafür schmerzt die Verantwortlichen an der Säbener Straße aktuell extrem.

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Zahlreiche vielversprechende Kicker kehrten dem Verein über die vergangenen 18 Monate den Rücken – teils wurden sie fest abgegeben, teils verliehen. Vor dem Kräftemessen mit den Rothosen keimt nun dennoch Zuversicht auf. Zwei Rohdiamanten stehen dem Cheftrainer diesmal zur Verfügung, deren Potenzial jenes der Kollegen Codjo-Evora und Binder klar übersteigt. Das berichtetAls erster Hoffnungsträger rückt Bastian Assomo in den Fokus.