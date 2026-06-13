16-jähriger Junge wegen Missbrauchs seiner 12-jährigen Schwester verurteilt

Ein 16-jähriger Junge wurde wegen des Missbrauchs seiner 12-jährigen Schwester zu einer Bewährungsstrafe von drei Jahren verurteilt. Der Junge soll das Mädchen im gemeinsamen Kinderzimmer in ihrem Elternhaus immer wieder gegen ihren Willen berührt haben.

In einem Dorf in der tschechischen Region Karlsbad, direkt hinter der deutschen Grenze, wurde ein 16-jähriger Junge wegen des Missbrauch s seiner 12-jährigen Schwester zu einer Bewährungsstrafe von drei Jahren verurteilt.

Der Junge soll das Mädchen im gemeinsamen Kinderzimmer in ihrem Elternhaus immer wieder gegen ihren Willen berührt haben. Er fing bereits im Alter von 15 Jahren an, seine Schwester zu missbrauchen, und im Herbst 2024 vergewaltigte er sie. Die 12-Jährige schwieg und ging weiter zur Schule, bis sie plötzlich mit starken Bauchschmerzen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde und überraschend ein Baby bekam. Der Vater des Kindes war ihr eigener Bruder, und ein Gentest bestätigte später die Vaterschaft.

Die Familie war von dem Vorfall schockiert, und der Bürgermeister erklärte, dass es eine echte Katastrophe für die Familie war. Die Geschwister stammten aus einem guten sozialen Verhältnis, und der Junge wurde neben der Bewährungsstrafe auch einer Sexualtherapie und einer Zahlung von umgerechnet etwa 12.500 Euro an das Opfer auferlegt





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Missbrauch Vergewaltigung Bewährungsstrafe Sexualtherapie Pflegefamilie

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