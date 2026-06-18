16-Jähriger schießt auf Polizisten in Göttingen: Spezialeinheit ermittelt

Ein 16-jähriger Jugendlicher hat am Samstagabend in Göttingen einen Polizisten mit mehreren Schüssen getroffen. Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang mit rivalisierenden Großfamilien aus und haben eine Sondereinheit eingesetzt, um den Fall zu untersuchen.

Am Samstagabend kam es in Göttingen zu einer schwerwiegenden Gewalttat, als ein 16-jähriger Jugendlicher einen Polizisten mit mehreren Schüssen traf. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Teenager in Zusammenhang mit rivalisierenden Großfamilien steht und eine Schusswaffe verwendet haben könnte.

Der Polizist wurde schwer verletzt, befindet sich jedoch nicht mehr in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft hat eine Sondereinheit eingesetzt, um den Fall zu untersuchen und die Hintergründe aufzudecken. Dabei wurden bereits drei Wohnhäuser durchsucht und Mobiltelefone beschlagnahmt. Die Polizei und Staatsanwaltschaft haben ein Hinweisportal eingerichtet, auf dem Zeugen Videos und Bilder des Geschehens hochladen können.

Göttingens Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn sieht die Festnahme des Tatverdächtigen als ein deutliches Signal für die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaates an





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Göttingen Polizeischuss Großfamilien Sondereinheit Rechtsstaat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

16-Jähriger schießt Polizisten an – jetzt stellt er sichEuropaweit gesucht, jetzt bei der Polizei aufgetaucht: Der 16-Jährige ist da. Was steckt hinter der Eskalation? Blaulicht

Read more »

Göttingen: 16-Jähriger stellt sich nach Schuss auf PolizistenNach einem Schuss auf einen Polizisten bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Großfamilien im niedersächsischen Göttingen hat sich der Tatverdächtige bei der Polizei gemeldet.

Read more »

16-Jähriger stellt sich nach Schuss auf PolizistenIn Göttingen wird auf einen Polizisten geschossen. Europaweit fahndet man nach dem mutmaßlichen Schützen. Schließlich stellt er sich den Ermittlern.

Read more »

Schüsse auf Polizisten in Göttingen: 16-jähriger Verdächtiger stellt sichNach Schüssen auf einen Polizisten bei einem Streit in Göttingen hat sich ein international gesuchter 16-Jähriger gestellt. Der dringend tatverdächtige

Read more »