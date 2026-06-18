Ein Jugendlicher hat in einer Kita in der Stadt Geld gestohlen und wurde von dem Gründer der Arche aufgenommen. Der Jugendliche hat sich als Schülerpraktikant ausgegeben, um das Vertrauen der Mitarbeiterin zu gewinnen. Nachdem er die gestohlene Geldbörse zurückgegeben hatte, wurde er zum Jugendnotdienst gebracht.

Ein 16-jähriger Jugendlicher hat sich in einer Kita in der Stadt eingeschlichen, um Geld zu stehlen. Er behauptete, ein Schülerpraktikum machen zu wollen, um die Sympathie und das Vertrauen der Mitarbeiterin zu gewinnen.

Als diese kurz den Raum verließ, wühlte der Jugendliche in den Mitarbeitersachen herum und stahl ein Portemonnaie. Der Dieb, der eine Hilfseinrichtung bestiehlt, die für die Ärmsten der Stadt sorgt, hat sich erschreckend bewährt. Der Gründer der Arche, Bernd Siggelkow, hat den Jugendlichen mitgenommen und ihn zum Jugendnotdienst gebracht, nachdem er die gestohlene Geldbörse wieder zurückgegeben hatte. Der Jugendliche hatte einen dreistelligen Betrag bei sich und eine weitere Geldbörse, die er gestohlen hatte.

Siggelkow hat angegeben, dass Kitas in der Gegend häufiger geplündert werden und dass er den Jugendlichen eine zweite Chance geben möchte, wenn er sein Leben ändern will. Der Jugendliche soll bestraft werden, aber dann kann er zurück zur Arche kommen, wenn er bereit ist, sich zu ändern. Dies ist ein weiteres Beispiel für die Probleme der Jugendlichen in der Stadt und die Notwendigkeit, ihnen Hilfe und Unterstützung anzubieten





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