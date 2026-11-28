+++ 17:31 Selenskyj kündigt personelle Veränderungen in der ukrainischen Armee an +++
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nach einem Treffen mit Pawlo Palisa, dem stellvertretenden Leiter des Präsidialamts, mit.
"Pawlo und ich haben auch bestimmte Personalfragen im Militär besprochen. Wir werden die Ernennungen gemeinsam mit dem Verteidigungsminister der Ukraine und dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine vornehmen.
"Die Ukraine verhängt Sanktionen gegen russische Entwickler und Hersteller von Drohnen und Robotik sowie gegen Zulieferer. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete entsprechende Dekrete, wie das Präsidialamt auf seinerRussland hat nach eigenen Angaben ein Umspannwerk in Kiew und ein Wärmekraftwerk in der Hauptstadtregion angegriffen.
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