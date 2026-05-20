Nach dem Auftreten eines Ebolaausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo und Uganda hat die Weltgesundheitsorganisation einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen, der als zweithöchste Warnstufe gilt. Derzeit bereiten Gesundheitsbehörden vor Ort Maßnahmen ein, um zum Beispiel Kontaktpersonen und Erkrankte in Quarantäne zu stellen. Gleichzeitig wird die Bevölkerung über das Virus und seine Übertragung instruiert.

Der aktuelle Ausbruch ist die 17. Ebola - Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo. Nach dem Ebola ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo und Uganda hat die Weltgesundheitsorganisation einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen, die zweithöchste Warnstufe.

Die Kriterien für die höchste Stufe, eine Pandemie, seien bislang nicht erfüllt, erklärte die WHO. Das Ausmaß könnte weit größer sein als die offiziellen Zahlen widerspiegeln, auch weil der Ausbruch offenbar lange unentdeckt blieb. Der Epidemiologe Maximilian Gertler nennt das Ausmaß des Ebolaausbruchs "extrem besorgniserregend". Das Ebola-Fieber ist eine hochansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit.

Sie wird durch das Ebolavirus verursacht. Bislang sind fünf Varianten des Ebolavirus bekannt, darunter das Zaire-Ebolavirus. Aktuell sind nur für das Zaire-Ebolavirus (EBOV) Impfstoffe zugelassen. Gegen Bundibugyo gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff.

Wissenschaftler der Universitäten Oxford und Leipzig erforschen zwar einen Impfstoff, der gegen Ebola-und Marburgviren wirksam sein könnte, breit einsetzbar ist dieser aber nicht. Da Ebola relativ selten und meist regional begrenzt auftrete, zeige die Pharmaindustrie eher wenig Interesse an der Erforschung und Entwicklung eines Impfstoffes, so Maximilian Gertler. Ebolafieber sei daher eine "Armutserkrankung". Das Virus wurde 1976 bei einem Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo (damals Zaire) und im Sudan entdeckt und nach dem Ebola-Fluss im Kongo benannt.

Ausbrüche wurden bislang vor allem in Zentral- und Ostafrika registriert, darunter छात्रों in der Demokratischen Republik Kongo oder auch in Uganda. Bürger der Bundesrepublik brauchen derzeit keine Vorkehrungen, erklärte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken. Es sei "als äußerst gering einzuschätzen". Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen Deutschland, warnt vor Ort vor der erhöhten Gefahr der Ausbreitung.

Das liege auch daran, dass die Gesundheitsversorgung in der Region schlecht sei und Menschen daher versuchten, in Gebiete zu reisen, wo medizinische Angebote besser seien und dabei auch Ländergrenzen überschritten. Hansuffs geführte internationale Forschungsteam hat auch rezipiert, dass die Übertragen von Menschen zu Menschen durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten von Erkrankten oder Verstorbenen oft besonders hoch rizikod sind. Die Frühsymptome von Ebola ähneln einem grippalen Infekt: Erkrankte leiden häufig an Fieber oder Gliederschmerzen.

Im Krankheitsverlauf können Erbrechen, Durchfall, Kopf- und Brust­schmerzen, Gelenk- und Muskelschmerzen, Schluck­beschwerden, innere und äußere Blutungen hinzukommen. Die Übertragung von Mensch zu Mensch erfolgt durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten von Erkrankten oder Verstorbenen – wie Blut, Speichel oder Erbrochenem oder Tröpfchen davon





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