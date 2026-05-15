17-Jähriger aus Deutschland verhaftet, weil er heimliche Aufnahmen von Badegästen in Umkleidkabinen gemacht hatte

Ein Artikel über einen 17-Jährigen aus Deutschland, der in einem Spaßbad wie in den Niederlanden heimliche Aufnahmen von Badegästen, die in Umkleidkabinen vorbei zugehört hatten, gemacht hatte.

Ein 17-Jähriger aus Deutschland wurde am "subtropischen Baderaum" verhaftet, nachdem er heimliche Aufnahmen von Badegästen beim Umziehen im Dunkeln gemacht hatte. Laut niederländischen Medien hatte der Jugendliche zuvor sein Telefon über die Wände der Umkleidkabinen gehalten und Besucher abgetrieben.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Aufnahmen und alarmierte den Sicherheitsdienst, woraufhin der 17-Jährige von der Polizei vor Ort festgenommen und zur Wache gebracht wurde. Gegen den Beschuldigten wurde eine Anzeige wegen desstößigen Verhaltens gestellt, und die Polizei befragte weitere mögliche Opfer direkt vor Ort. Der Jugendliche ist derzeit in Untersuchungshaft





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Spannbad Gefilmt Beobachtet Ahnpacken Unterchancern Deutschland Netherlands Legal Arrangement

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